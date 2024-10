Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, il test di coppia al Grande Fratello 2024

La breve ma intensa esperienza di Carmen Russo al Grande Fratello 2024 volge al termine, dopo un chiarimento necessario con Enzo Paolo Turchi in seguito alla crisi che l’ha travolto nella Casa nell’ultimo periodo. Il coreografo, grazie alla presenza della moglie in questi giorni, ha trovato la forza di proseguire nel suo percorso nel reality e per lei è ora tempo di varcare la Porta Rossa e fare ritorno a casa. Non prima però di un test di coppia, voluto dagli autori e “condotto” da Alfonso Signorini, per mettere alla prova il loro amore e indagare sulla loro vita coniugale.

Carmen Russo viene convocata in Confessionale, Enzo Paolo Turchi in Mistery e da Alfonso Signorini arrivano per entrambi le stesse domande: sapranno dare le stesse risposte, senza però sapere cos’ha risposto l’altro? Il test verte sulla loro storia d’amore e sui loro retroscena: entrambi confermano di essere gelosi l’uno dell’altro perché, spiega Turchi, “è la persona che amo“. Entrambi, inoltre, confermano di non aver mai tradito il proprio partner durante la loro lunga storia d’amore.

Ma l’atmosfera si fa decisamente più “piccante” quando Alfonso Signorini rivolge loro, sempre separatamente, la seguente domanda: “Quand’è stata l’ultima volta che avete fatto all’amore?“. A spiazzare è subito Carmen Russo che, dopo un iniziale imbarazzo, dà una risposta che sconvolge tutti: “Mi metti in imbarazzo. Devo essere sincera: due sere fa. Però non ditelo a nessuno“. La ballerina rivela così di aver fatto l’amore con Enzo Paolo Turchi proprio nella Casa del Grande Fratello 2024, poche sere fa!

“Dovevo anche dimostrargli l’amore, l’amore è bello“, aggiunge poi. Signorini, spiazzato dalla risposta, si domanda se gli autori ne fossero a conoscenza, ma altrettanto ironica è la risposta della Russo: “Siamo stati bravi…“. La stessa domanda viene rivolta anche ad Enzo Paolo e anche lui, dopo un imbarazzo iniziale, ammette: “Poco tempo fa… l’altroieri“, scatenando risate e applausi dal pubblico in studio. “Posso dire una cosa? Avete fatto bene!“, esclama ironico Alfonso Signorini una volta appresa da entrambi la “bollente” verità.