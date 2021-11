Carmen Russo abbandonerà il Grande Fratello Vip 2021/ “Tre mesi va bene e sono tanti”

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 hanno ben capito che il reality non finirà più il 13 dicembre come previsto e tra di loro c’è già chi sa di voler lasciare la casa per trascorrere il Natale con i propri cari. Chiacchierando in veranda anche Carmen Russo ha confidato ai suoi compagni che molto probabilmente abbandonerà la casa di Cinecittà per trascorrere le feste in compagnia di Enzo Paolo Turchi e la loro figlia Maria.

Confidandosi con Manila Nazzaro la ballerina ha confidato: “L’allungamento probabilmente lo annunceranno presto. Per me basta così, sono quasi sicura. Tre mesi va bene e sono tanti. Voglio fare il Natale con loro due, noi non abbiamo nessun altro, siamo noi”. E poi ha confessato di essere abbastanza stanca delle dinamiche all’interno della casa: “Non ho nemmeno più l’entusiasmo delle dinamiche, siamo stanchi tutti […] A questo punto basta così dai!”.

Carmen Russo e gli altri concorrenti abbandoneranno la casa del Grande Fratello Vip?

Manila Nazzaro invece, è stata meno vaga di Carmen Russo ma ha comunque rivelato di aver compreso il suo stato d’animo: “Ti capisco, non ho i bambini con me, ma ho comunque Lorenzo. Sono stanca anche i, che non ci sia la stessa voglia credo sia capibile. Siamo fisicamente stanchi dei turni della cucina, di tutta questa roba”.

Oltre a Carmen Russo tanti altri concorrenti hanno espresso la loro voglia di abbandonare il reality il prossimo 13 dicembre per tornare dai propri cari, anche Manuel Bortuzzo potrebbe abbandonare il reality per dedicarsi al lancio del suo film e allo sport, e Francesca Cipriani che potrebbe lasciare il programma per tornare da Alessandro e organizzare le nozze.

