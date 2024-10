Carmen Russo nega la crisi con Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello 2024

Carmen Russo smentisce la crisi con Enzo Paolo Turchi anche in diretta al Grande Fratello 2024. Alfonso Signorini decide di mettere a confronto i due coniugi nel corso della nuova puntata su Canale 5, mostrando a Carmen tutti i dubbi che Enzo Paolo ha espresso negli ultimi giorni in vari confessionali.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo in crisi: si lasciano?/ Corre il gossip, lui preoccupato: lei fa chiarezza

La ballerina però storce il naso e nega tutte le preoccupazioni del marito: “Non è successo nulla, io lo amo come il primo giorno e lo amerò sempre, per me è tutto e spero di essere tutto per lui.” ammette in diretta. Poi aggiunge: “Io mi rendo anche conto che, avendo vissuto la Casa, arrivano dei momenti che ti prende la nostalgia e vedi delle cose che non esistono. Se Enzo entra in questo meccanismo, si sente che gli manca la terra sotto i piedi.” E sul timore che Carmen potesse tradirlo o lasciarlo perché non è l’uomo di potere che forse desiderava al suo fianco, lei ha aggiunto: “Se avessi amato gli uomini di potere, non avrei iniziato una relazione… ma poi lui è di potere, ha un potere immenso, se sono ancora qui è grazie a lui.”

Carmen Russo, chi è: in ‘soccorso’ del marito Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello 2024/ i dubbi del web

Ancora dubbi per Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello

Se Carmen Russo smentisce, dunque, la crisi col marito, Enzo Paolo Turchi sembra ancora non del tutto convinto che le sue sensazioni siano sbagliate. Tanto che, in diretta al Grande Fratello, ribadisce: “Pensavo che a questo punto della vita si era stufata dei miei problemi e di me. Io l’ho vista nell’ultimo mese che si stava stancando dei miei problemi e questa è stata la mia paura. Io non dico che non mi ama, il mio terrore era solo che questi problemi che avevo, di cui mi sono liberato adesso, pesavo su Carmen.” La moglie, però, lo raggiunge e lo bacia con passione, tranquillizzandolo ulteriormente.