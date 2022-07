Carmine Elia, grave incidente/ Il regista di Mare fuori ricoverato al Gemelli

Grave incidente per Carmine Elia: le condizioni del regista

Un grave incidente ha coinvolto il regista Carmine Elia la scorsa notte, a Roma, sulla via del Foro Italico. Uno schianto terribile in cui hanno perso la vita due giovani ragazze di circa 20 anni, Beatrice e Giorgia, morte sul colpo. Stando a quanto riporta La Repubblica, i due veicoli si sarebbero scontrati per cause ancora tutte da accertare e che sarebbero al vaglio degli inquirenti. Le due ragazze erano alla guida di una Citroen C3, mentre Elia stava guidando un’Alfa Stelvio nell’altra carreggiata in corsia di sorpasso, stando a quanto si è appreso.

Le due ragazze arrivavano dalla direzione Tor di Quinto e la loro vettura si sarebbe ribaltata subito dopo lo schianto. I soccorritori avvertiti dagli altri automobilisti sono arrivati che le ragazze erano già morte, mentre la Tangenziale Est è stata chiusa al traffico nel tratto interessato dal sinistro. Carmine Elia è invece sopravvissuto all’incidente, ma è stato ricoverato in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma.

Carmine Elia regista di numerose fiction, da Don Matteo a La porta rossa

Carmine Elia non è un volto sconosciuto nel mondo della televisione, essendo uno dei più importanti registi in attività. Ha infatti iniziato a lavorare sul piccolo schermo nel 2001 come assistente alla regia nelle miniserie Onora il padre, Il lato oscuro e in San Pietro e Maria Goretti per Giulio Base. Il debutto in tv in veste di regista arriva 5 anni dopo, nel 2006, quando dirige i lavori per la serie di Rai1 Don Matteo con il grande Terence Hill.

A seguire numerosissimi altri lavori l’hanno visto impegnato nel ruolo di regista, tra pellicole e serie tv di grande successo. Da Nati ieri a Ho sposato uno sbirro, da Terapia d’urgenza a Occhio a quei due, sino alle più recenti fiction La dama velata, Il sistema e La porta rossa. Nel 2020 arriva in tv il grande successo di Mare Fuori, sempre sotto la sua esperta firma. Il suo impegno sul set è proseguito con la realizzazione di un’altra serie tv, prossima ad essere trasmessa quest’anno in prima serata su Rai1, dal titolo Sopravvissuti.

