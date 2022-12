Caro bollette/ Regole europee per i riscaldamenti: cosa cambia questo inverno

Fino alla fine dell’inverno le famiglie continueranno comunque a fare i conti con il caro bollette anche se il prezzo del gas, a seguito dell’accordo europeo sul tetto massimo al prezzo dell’energia, sta radicalmente scendendo ed è già giunto ai livelli precedenti al conflitto in Ucraina.

Tuttavia alcuni contratti, soprattutto quelli che sono scaduti e sono stati rimodulati a livello unilaterale dai gestori e distributori energetici, hanno ancora tariffe poco sostenibili che finiranno per pesare sui bilanci familiari. Ecco quali sono le misure del governo per aiutare le famiglie italiane a far fronte ai consumi.

Caro bollette: le regole stabilite per il risparmio energetico

È bene sapere che il governo italiano, ricevendo alcune norme di tipo europeo, stabilito delle regole volte a delineare i limiti nell’utilizzo del riscaldamento durante i mesi invernali. Nello specifico il governo ha stabilito che i nuovi limiti temporali di esercizio dell’impianto termici di climatizzazione alimentati e gas naturale serviranno quindi a ridurre un livello di un grado almeno per quanto concerne i valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati.

Il riscaldamento dovrà subire una riduzione di 15 giorni e l’accensione è prevista 8 giorni dopo rispetto a quanto è avvenuto nel 2021.

Lo spegnimento invece avverrà sette giorni prima. Questo concerne un risparmio di 15 giorni di riscaldamento in generale. Inoltre per tutte le giornate in cui le famiglie accenderanno il riscaldamento alimentato con gas naturale, questo dovrà essere acceso per un’ora in meno ogni giorno.

Caro bollette: chi è esonerato dagli obblighi

Esistono però anche dei contribuenti che possono essere esonerati da questi obblighi. Ci sono quindi case di particolari esenzioni che riguardano prevalentemente tutti gli ospedali, le cliniche, le strutture e riabilitative, case di cura, RSA o altre strutture simili. Le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossicodipendenti come case famiglia e comunità punto scuole materne e asili nido. Piscine, saune e assimilabili. Attività industriali e artigianali o assimilabili, rappresentanze diplomatiche e organizzazioni internazionali.

