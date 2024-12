Con l’avvicinarsi delle festività (Natale e Capodanno), il caro voli è sempre più lampante. Occorre saper proteggersi e trovare delle strategie per poter risparmiare sui biglietti aerei (o qualunque altro mezzo si utilizzi per i propri spostamenti verso la meta finale).

Salvo alcune eccezioni – come il Decreto Schifani per i siciliani residenti fuori – per risparmiare e contrastare il caro voli è necessario attuare delle strategie ben definite, le stesse suggerisce dall’azienda specializzata nel settore, RimborsoAlVolo, che ad esempio suggerisce di pianificare e prenotare le vacanze natalizie e/o di fine anno con largo anticipo: pagando fino al 30%/40% in meno rispetto alle prenotazioni sotto festa.

Contrastare il caro voli con una giusta pianificazione

Il caro voli può essere combattuto pianificando anticipatamente le proprie vacanze. Prenotando un volo aereo tra le 8 e le 12 settimane prima della partenza è possibile risparmiare un bel po’ di soldi. Poi ci sono date che vanno quasi categoricamente evitate, ad esempio partire il 24 e rientrare l’1 gennaio.

Prediligendo gli orari al mattino presto o alla sera tardi si avrà un ulteriore abbattimento dei costi, così come la scelta dei giorni intermedi (non pre festivi e neppure festivi), ad esempio partendo tra il 23 o il 27 dicembre.

Piattaforme che paragonano i voli aerei

Alla lista dei metodi efficaci per risparmiare sul biglietto aereo vi è l’uso di piattaforme come Google Flight o Flyscanner che analizzano e confrontano in tempo reale la miglior soluzione e ordinata per “biglietti più economici, scali oppure voi diretti”.

Evitare – in certi periodi – gli hub principali come l’aeroporto di Roma Fiumicino o Milano Malpensa / Linate è altrettanto importante per rispariare. Prediligendo Bologna o Bergamo (anche come scali) può garantire un volo aereo meno caro.

Destinazioni a basso budget

Anche durante i periodi di Natale o Capodanno ci sono delle offerte per viaggiare in aereo a low budget. Ne sono un esempio mete come Budapest, i cui biglietti da Roma e Milano costano circa 35€, oppure Versalia (dagli stessi aeroporti) con biglietti a partire da 40€.

Esistono anche altre soluzioni come la Norvegia (è possibile raggiungere Tromsø a circa 100€), oppure per chi ama il clima più mite può valutare Lanzarote o Tenerife ad un costo inferiore a 100€ (volendo si può arrivare a Dubai spendendo qualcosa in più, sui 250€).

Infine per risparmiare sul caro voli è possibile valutare di partire nel mezzo della settimana e in alcuni casi scegliere i pacchetti combinati: hotel + volo ad esempio.