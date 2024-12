La questione caro voli in Sicilia anche nel 2024 sta prendendo il sopravvento. Le tratte aeree che generalmente costano tra i 40€ e i 50€ durante il periodo di festa vengono rincarate fino a costare anche 600€. Un fenomeno che Renato Schifani, Presidente della Regione Sicilia vuol fermare con una iniziativa.

L’iniziativa prevede aumentare gli sconti sui voli per i siciliani (anche nativi con residenza altrove) che per il periodo di festa vorrebbero rientrare “a casa” e riunendosi con i propri parenti.

La proposta arriva direttamente dal Palazzo d’Orléans, a Palermo, dove Renato Schifani (Presidente della Regione), insieme ad Alessandro Aricò (Assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità), e a Salvatore Lizzio (Dirigente generale del dipartimento Infrastrutture) sono arrivati ad una conclusione.

Caro voli per rientrare in Sicilia: la proposta dalla Regione

Per fermare il caro voli per rientrare in Sicilia il Presidente Schifani ha introdotto – già un anno fa – un decreto apposito denominato “Stop caro voli Natale 2024“. Dai dati emersi dall’incentivo – dice il Presidente – si appura il successo di questa misura.

Per questo motivo quest’anno sia i residenti siciliani sia i “nativi” che vivono in un’altra Regione italiana e che decidono di viaggiare in aereo dal sabato 7 dicembre a lunedì 6 gennaio 2025 potranno usufruire di uno sconto pari al 50% sul prezzo del biglietto (il doppio rispetto all’attuale 25%).

Lo sconto sarà valido per entrambe le tratte, da una aeroporto nazionale ad un capoluogo siciliano e viceversa. Il 50% può essere validato nel momento in cui si compra un biglietto sul sito della compagnia aerea che ha aderito alla convenzione oppure chiedendo un rimborso alla Regione provvedendo al caricamento sulla piattaforma SiciliaPEI della propria carta di imbarco.

Quest’anno ci sono state più di 400.000 domande per ottenere il rimborso sulle tratte da e verso la Sicilia. Il costo più elevato è stato riscontrato il 28 maggio 2024, dove la tratta Palermo Bologna sul volo Ryanair è costato 915€. Poco più basso (876€) la tratta Catania Milano Linate con Ita Airways risalente al 27 ottobre 2024.

Nel frattempo il caro voli da e per la Sicilia viene contrastato con il treno low cost Sicilia Express, che dopo aver registrato il primo sold out la Regione sta lavorando – insieme alla società ferroviaria italiana – sulla partenza del secondo convoglio.