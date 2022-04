Carol Maltesi, la migliore amica/ “Era un po’ triste, iniziò con OnlyFans perché…”

Davide Fontana, stando a quanto trapela dall’ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Brescia, parlando di Carol Maltesi avrebbe confessato di averle tagliato la gola perché “perdeva tanto sangue, ho provato un atto di pietà, vedevo che stava soffrendo”. Nel corso della trasmissione Ore 14 sono state mostrate le parole del gip secondo il quale ogni azione di Fontana era atta a “salvare esclusivamente se stesso”, parlando di “assenza di qualsiasi scrupolo morale”.

A parlare ai microfoni della trasmissione di Rai2, è stata la migliore amica di Carol che ha raccontato un momento importante della vita della giovane 26enne uccisa e fatta a pezzi dal suo ex fidanzato senza scrupoli. L’amica ha riferito di una loro conversazione durante la quale Carol le confidava l’inizio del suo nuovo lavoro da attrice hard: “E’ venuta a trovarmi durante il periodo estivo, lei doveva ancora iniziare con OnlyFans. Era un po’ triste perché faceva un lavoro da commessa e mi aveva detto che voleva cercare un secondo lavoro in modo da guadagnare dei soldi da mettere da parte”.

Carol Maltesi, le rivelazioni della sua migliore amica

Carol Maltesi all’amica aveva confidato che quando era ragazza non le è mai mancato nulla, come viaggia all’estero, poiché la madre glielo aveva sempre permesso. La sua preoccupazione era tuttavia legata al figlio avuto dall’ex compagno sei anni fa. La donna si chiedeva: “se un giorno mio figlio mi chiede qualcosa, io non riesco a dargli nulla perché con un lavoro da commessa e pagando anche l’affitto non riesci tanto a metterti da parte o prenderti anche la custodia di tuo figlio”, ha riferito l’amica d’infanzia.

Il piccolo infatti viveva con il padre che ha una sua casa e mentre lavorava i genitori potevano badare al bambino. Quest’ultimo rappresenta una presenza fissa nella mentre della madre che ad un certo punto decide di fare una scelta che lei stessa definì una scelta che per qualcuno può essere difficile da accettare e che in qualche modo avrebbe agevolato Davide Fontana nel suo percorso macabro che porterà alla sua morte.











