Carola Carpanelli dopo la rottura con Federico Nicotera: “Soffro”/ Lo sfogo dell’ex di Uomini e Donne

Uomini e Donne, Carola Carpanelli rompe il silenzio dopo la rottura con Federico Nicotera

Non ci sono più dubbi ormai: la storia d’amore tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli è finita. Dopo giorni di assenza della coppia dai social, è stato l’ex tronista di Uomini e Donne a rompere il silenzio, annunciando la rottura. Nulla però è stato detto sulle motivazioni che hanno portato a questa drastica decisione e a sole poche settimane dalla scelta fatta in studio. Una doccia gelata per i fan, soprattutto dopo la decisione della coppia di andare a convivere.

Uomini e donne, Federico Nicotera ha tradito Carola Viola Carpanelli?/ La segnalazione inaspettata

Mentre c’è chi ancora si chiede quali siano state le motivazioni che hanno portato Carola e Federico a lasciarsi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne rompe il silenzio, dando anche la sua versione dei fatti. “Buongiorno, ho voluto aspettare per metabolizzare il tutto e prendermi il mio tempo per riflettere. – ha spiegato Carola – Io e Fede ci siamo lasciati, come già sapere. Per tutte le persone che si sentono deluse, vi vorrei ricordare che davanti avete due persone che soffrono e non una storia nata in tv. Grazie per tutti questi mesi di sostegno.”

Pippo Inzaghi annuncia le nozze: "Mi sposo con Angela Robusti"/ Chi é l'ex Uomini e donne che lo ha reso papà

Federico Nicotera e Carola Carpanelli, perché si sono lasciati?

Anche Carola Carpanelli, così come Federico Nicotera, preferisce celare le motivazioni che li hanno portati a dirsi addio. Una decisione che tuttavia favorisce il proliferare sul web di ipotesi, anche spiacevoli per la coppia. Nelle ultime ore circola infatti sui social la notizia secondo la quale la loro relazione sia stata bruscamente chiusa a causa di un tradimento. Che sia davvero questo il motivo di questo triste finale? Solo l’ex coppia potrà fare definitivamente chiarezza.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Carola Viola Carpanelli offesa in un locale/ "Una cosa scioccante..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA