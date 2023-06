Uomini e donne, Federico Nicotera ha tradito Carola Viola Carpanelli?/ La segnalazione inaspettata

Carola Viola Carpanelli e Federico Nicotera si dicono addio: spunta una segnalazione sui motivi della rottura tra gli ex Uomini e donne

Carola Viola Carpanelli e Federico Nicotera sono, tra le altre formatesi a Uomini e donne, la nuova coppia esplosa dopo la scelta al dating show televisivo e, tra i possibili motivi della rottura, potrebbe esservi un tradimento. Quella dell’infedeltà é una pista sul possibile motivo, del tanto chiacchierato addio tra gli ex volti – nei ruoli di corteggiatrice e tronista di Uomini e donne- che in queste ore si solleva in rete sulla base della segnalazione pervenuta a Deianira Marzano.

Dopo che, seppur restando sul vago, Carola Viola Carpanelli ha dato vita al gossip sulla crisi d’amore con l’ex tronista che l’ha scelta al termine del trono condotto a Uomini e donne, ammettendo di vivere un periodo di crisi senza escludere la vita della coppia, d’altro canto Federico Nicotera non tollera i giri di parole. É di questi giorni, infatti, la conferma della rottura tra i due giovani, che giunge online da parte di Federico. Nel frattempo, Carola Viola Carpanelli lamenta online di aver ricevuto un’accusa offensiva

da parte di un cameriere e nel locale a cui lei ha preso parte ad un party di compleanno insieme alle amiche.

L’hater in questione ha ferito Carola, tacciandola di mostrarsi irriconoscibile dal vivo, rispetto all’immagine proposta in TV, quando lei sedeva al trono di Federico come sua corteggiatrice. Un attacco che Carola denuncia in uno sfogo condiviso con il web, via social e al grido di: “Federico ha fatto bene a lasciarti, eri diversa nel programma, guarda ora come sei”. E a fronte della rottura, come mostrato a mezzo social da Deianira Marzano, l’utente segnalatore solleverebbe non troppo velatamente l’ipotesi su un accordo mediatico tra gli ex Uomini e donne.

Federico Nicotera ha tradito Carola Viola Carpanelli?

E per la stessa segnalazione, in particolare Federico Nicotera sarebbe tacciato di non essere interessato a Carola se non per visibilità e un tornaconto economico personali: “Ciao Deia, ho parlato anche con Amedeo [Venza], sono molto contenta che a voi state difendendo Carola e non capisco per quale motivo lo protegge e non dice le cose come stanno, qualcosa non mi torna. Io li conosco molto bene, ma molto bene entrambi Federico e Carola, lui da quando sta con lei solo all’inizio si è mostrato amorevole, ma per i social. Ma dal momento che la coppia di Uomini e donne non si direbbe gettonata in tv pensava di sfondare come coppia ma non trovava neanche un’agenzia che li volesse, così poi ha mollato”, é parte della segnalazione web. “Perché lui è convinto che possa fare il GFVip, ora sta in quel mood -. é poi il rincaro della segnalazione ai danni di Federico Nicotera, con tanto di accusa di infedeltà -. Tra l’altro pare anche che l’abbia tradita, perché si è confidato con un amico in comune.”.

