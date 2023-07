Carola Carpanelli e il compleanno da single/ Grande festa con gli amici per l’ex Uomini e Donne

Carola Carpanelli e il compleanno da single dopo Uomini e Donne

Carola Carpanelli non è riuscita a festeggiare il compleanno da fidanzata. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne, pur essendo uscita dalla trasmissione di Maria De Filippi con Federico Nicotera, è tornata single dopo pochi mesi. La storia con l’ex tronista, infatti, è presto arenata, ma Carola ha ritrovato subito il sorriso grazie al sostegno degli amici ed è con loro che ha festeggiato il compleanno. In una splendida villa con piscina, l’ex protagonista di Uomini e Donne il cui nome continua ad essere accostato al trono della prossima stagione, si è divertita insieme agli amici di sempre brindando ai suoi anni.

Tra le storie del proprio profilo Instagram ha così condiviso foto e video mostrando ai fan i momenti più belli della serata. Tra le ultime foto condivise, anche una di gruppo a cui ha aggiunto la didascalia: “Spiegatemi cos’è l’amore”. Grata per le persone che ha intorno, la Carpanelli ha trascorso un giorno sereno.

Carola Carpanelli e Federico Nicotera: le parole dell’ex tronista sulla rottura

Carola Carpanelli e Federico Nicotera hanno annunciato la fine della storia nata nello studio di Uomini e Donne sui social. Sia l’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno scelto di non svelare i motivi che hanno portato all’addio. Tuttavia, in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Isa e Chia, Federico Nicotera ha aggiunto dettagli sulla storia e sulla successiva rottura con Carola.

“Nessuno può prevedere cosa succederà in futuro, ma se ci siamo lasciati, e in questo mese non siamo riusciti a recuperare il rapporto, vuol dire che ad oggi non siamo in grado di superare le problematiche sorte tra di noi. L’ho scelta col cuore e pienamente convinto. Nonostante l’epilogo, io sceglierei Carola altre 10,100,1000 volte”.

