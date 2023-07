Carola e Federico di Uomini e Donne beccati insieme dopo la rottura/ La foto conferma: ritorno di fiamma?

Ritorno di fiamma per Carola Carpanelli e Federico Nicotera di Uomini e Donne?

Carola Carpanelli e Federico Nicotera sono tornati insieme? È questo che i fan della coppia di Uomini e Donne si stanno chiedendo da quando sul web hanno iniziato a circolare delle foto che vedono i due ex nuovamente vicini e sorridenti. Carola e Federico sono stati avvistati insieme in un salone di bellezza in zona EUR, dove l’ex corteggiatrice si è recata per un trattamento ai capelli.

A quanto pare i due ex sono apparsi fianco a fianco nel corso di una diretta social, i cui screen trovare alla fine dell’articolo. Inutile dire che questo è bastato per mandare il web in tilt. La loro storia d’amore, infatti, sembrava conclusa per sempre, eppure queste immagini sembrano dare speranza per un ritorno di fiamma.

Carola Carpanelli e Federico Nicotera, beccati insieme dopo l’annuncio della rottura

Ricordiamo che era stato proprio Federico Nicotera, solo poche settimane fa, ad annunciare la fine della sua relazione con Carola: “Tra me e Carola è finita. – aveva scritto su Instagram – Purtroppo le cose non sono andate come speravo. Le motivazioni le sappiamo io e lei, quindi vi chiedo per favore di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo.”

Successivamente anche Carola aveva rotto il silenzio, cercando di spegnere le prime ipotesi di questa inaspettata rottura: “Nessun tradimento o altro. Semplicemente abbiamo idee differenti che non riusciamo a far combaciare”. Le immagini arrivate oggi sembrano tuttavia annunciare un colpo di scena che farà felici i fan di Uomini e Donne.

