Carola Rackete, capitana Sea Watch 3 arrestata/ Video: insulti, ma niente manette

Carola Rackete arrestata, svolta per il caso Sea Watch 3. Come vi abbiamo raccontato, la nave ha fatto ingresso nel porto di Lampedusa nonostante l’alt imposto dalle autorità italiane. La 31enne tedesca è scesa dall’imbarcazione accompagnata da agenti della Guardia di Finanza ed è stata accompagnata da applausi e fischi provenienti dalla banchina. «Non ce la faccio più, devo portarli in salvo», le parole della capitana di Sea Watch 3, ma ora rischia grosso: oltre al sequestro amministrativo e una sanzione pecuniaria che va dai 20 ai 50 mila euro, l’ex membro di Greenpeace potrebbe ricevere una pena elevata per aver violato l’articolo 1100 del codice della navigazione: resistenza o violenza contro nave da guerra. Come sottolinea Il Messaggero, la comandante andrà agli arresti domiciliari. Carola Rackete ha trascorso la notte nei locali della caserma delle Fiamme Gialle di Lampedusa per formalizzare il verbale ed è stata fatta uscire intorno alle ore 11.00 da un’uscita secondaria.

CAROLA RACKETE, INSULTI E SOSTEGNO SUI SOCIAL

Protagonista di un lungo scontro a distanza con il ministro dell’Interno Matteo Salvini, la capitana di Sea Watch 3 nelle ultime ore è stata insultata pesantemente sui social dai soliti haters: tra chi le ha augurato lo stupro e chi l’ha accusata pesantemente di pensare soltanto agli immigrati, sono stati diversi i messaggi brutali e sessisti che hanno invaso la rete. Ma è grande anche il sostegno: l’hashtag #freeCarola spopola su Twitter e sono in molti a ribadire la vicinanza, politici e non. Ecco il messaggio di Gad Lerner: «Per quanto lo si mascheri da atto dovuto, l’arresto della Capitana della Sea Whatch 3, Carola Rackete resterà una macchia indelebile di disonore a carico di uno Stato che calpesta il principio del soccorso in mare, fingendosi minacciato e invaso da un equipaggio generoso e da migranti inoffensivi». Queste, invece, le parole del leghista Roberto Marcato: «Ma che brava persona questa “rivoluzionaria col grano”! Davvero una che ha un gran rispetto per il prossimo… COMPLIMENTI».

