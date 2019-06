Carola Rackete, chi è?/ Capitana Sea Watch 3 sfida Salvini: “So cosa rischio, ma…”

Carola Rackete, chi è la capitana della Sea Watch 3? La 31enne tedesca ha sfidato il divieto del ministro dell’Interno Matteo Salvini entrando nelle acque italiane ed è entrata nei trend social per il gesto coraggioso: applausi e accuse, l’ecologista è una delle figure centrali dell’ennesimo caos migranti. Cresciuta in una famiglia borghese, la Rackete ha affermato in passato di essere vegana ed ha frequentato studi naturalistici universitari nel Regno Unito. Anni fa ha preso parte alla ricerca marina su navi oceanografiche nel Polo Nord per conto dell’Istituto Wegener, prima di diventare una paladina dei diritti dei migranti. Come spiega Quotidiano, Carola Rackete ha iniziato ad interessarsi dei diritti umanitari dopo un’esperienza con Greenpeace, organizzazione non governativa ambientalista e pacifista fondata a Vancouver nel 1971. Dopo i messaggi social delle scorse ore, la tedesca ha deciso di infrangere la direttiva del Viminale e, al timone della nave battente bandiera olandese Sea Watch 3, ha varcato le acque italiane.

CHI E’ CAROLA RACKETE?

«Il Ministro dell’Interno italiano ha emanato un nuovo decreto legge che ci impedisce di entrare nelle acque territoriali, in contrasto con la legge del mare. In questo modo non abbiamo alcuna opzione di sbarco per le 43 persone ancora a bordo, che sono sempre più preoccupate del loro futuro e della possibilità di sbarcare», ha detto la capitana della Sea Watch 3 in un video diffuso sui social network, annunciando di voler provare a entrare nel porto di Lampedusa: «So cosa rischio, ma le persone a bordo sono allo stremo». Dopo Luca Casarini, ecco un altro simbolo della difesa dei diritti dei migranti, con Carola Rackete che è acclamata a gran voce sui social: «Quando un essere umano è all’altezza del ruolo che ricopre.. siamo con lei capitana» le parole di Anna Foglietta, mentre Pietro Bartolo ha twittato che «Il mio cuore è a Lampedusa, su quel molo da cui ho soccorso centinaia di migliaia di persone negli ultimi 30 anni. Purtroppo Lampedusa e Bruxelles sono lontane e arriverò sulla mia isola soltanto domani, ma sono lì col cuore, al fianco di quella splendida capitana di nome Carola».





