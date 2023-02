Carola Viola Carpanelli lascia Uomini e donne/ Crolla il trono di Federico Nicotera?

Uomini e donne, Carola Viola Carpanelli lascia il dating show di Canale 5 e…

Proseguono le vicende di Uomini e donne con un preannunciato addio, quello che Carola Viola Carpanelli riserva al programma e al tronista Federico Nicotera. Acerrima rivale della mora corteggiatrice Alice Barisciani, Carola Viola Carpanelli sceglie di lasciare anzitempo, peraltro visibilmente sofferente, il percorso di conoscenza avviato a Uomini e donne. Il motivo legato alla scelta?

Come annunciano le anticipazioni TV di Uomini e donne classico e over, relative alle registrazioni delle nuove puntate del dating show datate 3 e 4 febbraio 2023, al ritrovo in studio Carola Viola Carpanelli si stizzisce nei riguardi di Federico. Questo, perché reo di tenerla a Uomini e donne solo per fare numero.

“Federico ha deciso di portare in

esterna Alice soltanto – si legge tra gli spoiler della puntata dell’addio – oltretutto di sua spontanea volontà ha fatto una sorpresa a lei”. Carola é certa che Alice Barisciani, la sua rivale nelle vicende alla ricerca dell’amore condivise con Federico Nicotera, sia la preannunciata scelta del tronista, anche perché, poi, in studio lui decide di ballare l’ennesimo ballo con la mora. Nessun gesto d’attenzione pubblico arriva da parte del tronista, per la bionda. Il preludio di un addio definitivo tra il moro dagli occhi blu e la bionda dagli occhi verdi? Carola Viola Carpanelli finisce in lacrime e lascia lo studio di Uomini e donne.

Nel mentre la conduttrice Maria De Filippi interviene. Chiede a Federico Nicotera cosa abbia intenzione di fare del suo trono, dal momento che conta una sola corteggiatrice. La risposta é presto data: il tronista non sa dire se vorrà cercare Carola per farla ritornare sui suoi passi, a Uomini e donne. Il tronista balla ancora una volta con Alice e intanto Carola si direbbe fuori dalla corte di Maria De Filippi. Neanche alla registrazione del 4 febbraio presenzia in studio.

Carola Viola Carpanelli una nuova tronista e crolla il trono di Federico Nicotera?

L’addio del dating-show della bionda si farebbe definitivo. Mentre Carola Viola Carpanelli é, a grande richiesta dei telespettatori attivi sui social, candidata come la prossima nuova tronista, la diretta interessata viene avvistata in quel di Roma. La Capitale dove si registrano le puntate di Uomini e donne. Che il trono di Federico Nicotera sia a rischio chiusura anticipata e scelta di circostanza? In assenza di Carola, il tronista potrebbe anticipare i tempi di scadenza della scelta, che potrebbe ricadere su Alice, l’unica corteggiatrice superstite. L’alternativa al ritiro dal trono di Federico Nicotera, sarebbe la scelta in un plot-twist che ricadrebbe a grande sorpresa su Carola. Cosa succederà?

