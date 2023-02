Carola Viola Carpanelli torna a Uomini e donne?/ Il post che insinua il dubbio

Uomini e donne, l’addio di Carola Viola Carpanelli non é definitivo?

Per i telespettatori sono ore segnate dall’addio di Carola Viola Carpanelli ad Uomini e donne e, in merito all’uscita di scena, l’opinione dell’occhio pubblico é divisa, con il sospetto generale di un preannunciato “ritorno”. Carola ha rinunciato alla ricerca dell’amore avviata al dating show sui sentimenti di Maria De Filippi, alla corte del trono classico di Federico Nicotera. Questo nel corso della registrazione della nuova puntata datata 3 febbraio 2023, quando alla luce delle ennesime attenzioni del tronista riservate alla rivale corteggiatrice Alice Barisciani la bionda ha lasciato anzitempo il format, perdendo così la chance di potersi rivelare “la scelta” di fine trono. Ossia la donna che Federico vuole al suo fianco e a cui spetta la risposta al tronista, con un canonico sí o no rispetto all’esclusiva che spetterebbe alla nuova coppia fuori da Uomini e donne, nella vita di tutti i giorni. E, intanto, mentre Carola é fuori dai giochi, l’opinione dei telespettatori attivi sui social é divisa sulla bionda corteggiatrice. Da una parte i fan sperano in una rivincita della beniamina al titolo di erede al trono di Federico, dal momento che lui -come sospettato dall’uscente a monte del suo addio- avrebbe già scelto Alice Barisciani.

AMICI 22/ Diretta puntata 5 febbraio: Piccolo G e Federica Andreani vincono...

Dall’altra c’é chi accusa Carola Viola Carpanelli di aver lasciato anzitempo il trono, anticipando i tempi della scelta, perché non interessata alla ricerca dell’amore avviata in TV, se non al mero fine-scopo di accalappiarsi visibilità mediatica come fonte di business, anche nell’auspicio di confermarsi una dei tronisti di Uomini e donne. A detta degli haters Carola starebbe conducendo volutamente la strategia del ruolo di “agnello sacrificale”, la parte della donna che finita vittima dell’amato che la sfrutta come seconda scelta -per fare numero di corteggiatrici alla corte del suo trono- si vede costretta alla rinuncia all’amore perché privata della sua dignità di donna. E, nel mezzo delle reazioni social più disparate all’addio, sulla scia dello spoiler TV che vede Federico intento a tentare il possibile per riavere Carola in studio, spunta un sospetto generale. Che il ruolo tv di Carola Viola Carpanelli non sia ancora giunto al capolinea, a Uomini e donne.

Amici 22, gara Radio Mediaset: chi sono i 2 vincitori?/ Il verdetto é una coppia!

Carola Viola Carpanelli torna a Uomini e donne? I segnali social che destano la polemica

Ed é una serie di post condivisi dalla diretta interessata online a destarlo nel popolo web. Carola si lascia immortalare tra quelle che sembrano essere le vie di Roma, città dove si tengono le registrazioni TV di Uomini e donne. E, nelle ore del 4 febbraio 2023, data della puntata in cui Federico Nicotera anticipa che in serata avrebbe cercato il confronto con la bionda nel tentativo di farla rientrare in studio, Carola si fa ritrarre in foto, nel mezzo di una apparente uscita dalle vibes romantiche. Lo scatto sembra ritrarre la bionda felice, con lei che alza un calice sorridente sempre in quel di Roma. Tutti dettagli social che infiammano la polemica che si protrae su di lei dal momento dell’addio alla TV e che generano il sospetto web che lei stia per fare re-entry negli studi Elios di Roma, per delle nuove registrazioni di Uomini e donne. Che Carola sia uscita con Federico e abbia ottenuto dal tronista le attenzioni pretese, per un suo ritorno al trono da corteggiatrice? Che la bionda, sulla scia del preannunciato confronto con Federico, abbia ricevuto e accettato la proposta della conduttrice Maria De Filippi a salire sul trono? Nel frattempo, Carola si direbbe stufa del “pour parler” del web sul suo conto. Tanto che si lascia immortalare ora in un nuovo video tra le Instagram stories, mentre é sul vagone di un treno con un filtro che sul viso le affibbia la scritta sibillina “Sono pienah”.

Uomini e donne: Carola sott'accusa dopo l'addio/ Un post infiamma la polemica

Non ci resta che continuare a seguire Uomini e donne, per scoprire di più sul curioso caso di Carola Viola Carpanelli e il preannunciato confronto voluto con lei da Federico Nicotera.











© RIPRODUZIONE RISERVATA