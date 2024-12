Quando l’arte è il pane quotidiano, lo si evince dalla capacità di riuscire a risultare credibile non solo in un’unica veste. Una versatilità artistica che appartiene senza dubbio a Carolina Benvenga; giovane e talentuosa, nel corso della sua carriera è riuscita a fare breccia nel cuore degli appassionati sia per i suoi ruoli cinematografici, sia per le attività dedicate al mondo della tv. Proprio sul piccolo schermo vanta un seguito particolare, quello dei più piccoli; diversi progetti dedicati ai bambini l’hanno vista primeggiare per empatia, simpatia e soprattutto capacità di intrattenere.

Da Staraoke a La Posta di Yoyo, fino alla conduzione dello Zecchino d’Oro nel 2023; sono solo alcune della tappe di Carolina Benvenga e che hanno contribuito a rendere stretto il legame tra lei e il pubblico dei più piccoli. Ma qual è il segreto della sua empatia? “Credo dipenda dall’approccio che ho nei loro confronti; molto schietto e allo stesso tempo accomodante” – ha raccontato a La Volta Buona – “Il rapporto che instauro con loro è diretto, sentono che sono sicura di me ed a questo danno un valore”.

Carolina Benvenga e la gioia per la nascita di sua figlia Angelina: “Era un momento in cui…”

Proprio a proposito di bambini, c’è un lieto evento che riguarda Carolina Benvenga e che ha rallegrato non poco la sua vita in un momento particolarmente difficile. Si tratta della nascita di sua figlia, Angelina. la piccola di casa porta il nome della sua amata e compianta nonna, venuta a mancare poco prima della nascita della bambina. “Rimasi incinta di mia figlia un mese e mezzo dopo aver perso mia nonna; era un momento in cui non me l’aspettavo, per questo l’ho accolta come un segno… La sua nascita mi ha impedito di sprofondare in un momento buio, mi ha dato una spinta differente”.