Carolina Benvenga è pronta per la conduzione de Lo Zecchino d’Oro 2024, il festival musicale dedicato alla musica per bambini che si tiene annualmente in Italia dal 1959. La conduttrice e cantante torna per il secondo anno consecutivo al timone del festiva per bambini più amato e seguito del piccolo schermo che quest’anno celebra 70 anni di vita. Un appuntamento imperdibile che la Benvengà condividerà con la new entry di Lorenzo Baglioni per poi lascerà la conduzione nella finale del sabato al direttore artistico Carlo Conti. Dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha raccontato la grande emozione di tornare sul palco dello Zecchino d’Oro: “l’ho condotto anche lo scorso ed è stata una bellissima esperienza”.

Red Canzian/ Voce dei Pooh a Lo Zecchino d'Oro: "Il mio amore per Venezia ne Il viaggio magico di Marco Polo"

La conduttrice e cantante, amatissima da grandi e piccini, non nasconde che per chi come lei lavora nel mondo dello spettacolo per bambini e della televisione è un grandissimo traguardo arrivare alla conduzione del Festival per eccellenza di musica dedicata ai bambini.

Carolina Benvenga e la figlia: “la maternità mi ha salvata”

Quest’anno Carolina Benvenga durante la conduzione de Lo Zecchino d’Oro potrà contare su una fan per lei davvero speciale. Si tratta di Angelina, la figlia nata dall’amore con il compagno Riccardo Scirè. “Non vedo l’ora che cominci perché mia figlia Angelina, che ha 17 mesi, ha appena imparato a “ballare” e sapere che lo farà guardando lo Zecchino mi emoziona” – ha confessato la conduttrice dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. Del resto anche lei da bambina guardava lo Zecchino con a sua famiglia e si divertita a giocare con loro sul titolo della papabile canzone vincitrice. Crescendo e una volta entrata nel mondo dello Zecchino però si è resa conto: “in realtà le canzoni sono solo la punta dell’iceberg dell’Antoniano, che è una grande istituzione anche a livello benefico”.

Denny Mendez a La Volta Buona: “Ho detto a John Travolta di togliere il parrucchino”/ “Mia figlia India…”

Infine parlando della sua canzone del cuore dello Zecchino d’oro ha detto: “Ci pensa mamma”, scritta da Piero Romitelli. Avevo partorito da poco e quella canzone l’ho sentita mia”.