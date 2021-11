Carolina Crescentini/ “Io la regina del ghosting: in amore sono una leonessa!”

Carolina Crescentini in coppia con Claudia Gerini sono state protagoniste della puntata Da Noi a ruota libera, nel pomeriggio di Rai1, condotta da Francesca Fialdini. Le due attrici le ritroveremo anche nella pellicola con Luca e Paolo dal titolo: “Per tutta la vita”. Di cosa parla il film? A svelarlo è stato proprio Luca Bizzarri in collegamento con la trasmissione, il quale ha svelato: “Parla di una bellissima storia d’amore tra me e la povera Carolina che subisce di tutto. In tutto il cast che è molto ricco c’era la parte dello str*nzo e indovinate a chi l’hanno data?”, facendo sorridere lo studio.

Prima di dare spazio al film che la vedrà protagonista, la Crescentini, sposatissima con Francesco Motta, ha commentato alcune frasi dette in passato nel corso di vecchie interviste ed ha svelato: “Cosa succede quando esplodo? O ti travolgo o scompaio in un secondo, io sono la regina del ghosting”. Alla domanda della padrona di casa, curiosa, ha svelato: “Si fa che qualcuno ti fa male e a qualcuno chiudi il cuore e via”.

Carolina Crescentini, leonessa in amore e non solo

In amore Carolina Crescentini si dichiara una leonessa: “Sono una leonessa in tutti i sensi, sia a livello di protezione delle persone a cui voglio bene che di aggressione. Quando c’è da difendere, lo faccio con tutta la forza che ho”, ha ammesso. Qual è invece la parte che ama particolarmente nel corpo di un uomo? “La clavicola, è una cosa che mi piace da morire sia negli uomini che nelle donne”, ha confidato.

Carolina si prepara quindi a tornare al cinema con la pellicola che, come spiegato, natta di quattro amici che fanno di tutto insieme: “troppo, e poi si scoprirà che ci sono altre cose che fanno insieme, e quello è un problema”, ha aggiunto sorridendo. Oltre al grande schermo però la Crescentini si prepara anche a tornare con la seconda stagione di Mare fuori, su Rai2 da mercoledì 17: “succedono un sacco di cose, il mio personaggio si è un pochino ammorbidito, adesso ha una esperienza sul campo ed ha creato una certa empatia con i ragazzi, come è capitato anche a me”, ha anticipato.

