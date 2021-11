Claudia Gerini “Sono single”/ “Corna? Odio quest’espressione: sto bene con me stessa”

Claudia Gerini e Carolina Crescentini sono le protagoniste del film “Per tutta la vita”, il film che vede nel cast anche Luca e Paolo. Prima di dare spazio ad una anticipazione della pellicola alla trasmissione Da noi a ruota libera, Claudia e Carolina si sono cimentate in un gioco della padrona di casa Francesca Fialdini. La Gerini si dichiara single, mentre la Crescentini è sposatissima con Francesco Motta.

Commentando alcune vecchie frasi, Claudia Gerini ha commentato: “Sono contenta nella mia pelle e di come sono. Se scapperei ancora con me stessa? Sì, io sto bene con me stessa, mi faccio delle belle chiacchierate”. Parlando di tradimenti, la Gerini ha ammesso: “io odio l’espressione corna”, pur ammettendo di aver sia tradito che essere stata tradita. Ad intervenire nel discorso, è stato proprio il collega Paolo Kessisoglu, che commentando il film che li vedrà protagonisti ha ammesso: “io sono sposato con Claudia, la persona che dice che non le piace la parola corna, ma come vedrete…” .

Claudia Gerini e il suo esordio come regista

A proposito di personaggi “scomodi” nella pellicola “Per tutta la vita” che la vede protagonista, Claudia Gerini ha ammesso ancora nella trasmissione del pomeriggio domenicale di Rai1: “Il secondo personaggio scomodo l’hanno dato a me. Loro, Luca e Paolo, sono migliori amici, uno è mio marito e l’altro e l’amante”, svelando parte della trama del film. Parlando ancora del loro lavoro la Gerini ha ammesso di essersi riscoperta di recente regista.

Per lei non si tratta di un vero e proprio sogno, tanto da aggiungere: “Non era un mio sogno veramente, ho sempre sognato di fare la ballerina e poi l’attrice, ma la regista è capitato e ho colto al volo questa opportunità”. Parlando ancora della sua pellicola che la vede per la prima volta dietro la macchina da presa ha aggiunto: “Mi sta molto piacendo, ho fatto un bellissimo lavoro con gli altri attori e mi è piaciuto molto dirigerlo. E’ stata un’esperienza faticosa ma entusiasmante”.

