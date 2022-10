Carolina Crescentini: “Mio marito Motta è romantico”/ “La malinconia mi appartiene”

Carolina Crescentini è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Bella Ma’”, trasmissione di Rai Due condotta da Pierluigi Diaco. L’attrice si è raccontata a tutto tondo e, quando le è stato chiesto della bellezza, ha risposto: “I difetti che ho li ho fatti miei, senza farmi buttare giù da tantissimi commenti negativi che ho ricevuto. Del mio lavoro sicuramente mi interessa il red carpet, ma in realtà lo faccio perché mi piace narrare storie e persone e, attraverso di loro, emozionarmi e farmi domande. Un’attrice ha il diritto di invecchiare, come i personaggi che andrà a interpretare”.

In questi anni, nel mondo dello spettacolo, secondo Carolina Crescentini si sono alternati donne e uomini senza competenza, ma al primo ostacolo si sono eclissati. C’è una ragione ben precisa: “Tu puoi avere la fortuna che qualcuno ti dia una mano, ma il pubblico mica è scemo! A un certo punto si accorge che non sei in grado di raccontare quella cosa… Se la persona che guarda non crede a quello che fai, la tua posizione non regge in alcun modo. Ti può andare bene una volta, ma prima o poi cadi”.

CAROLINA CRESCENTINI: “MI SENTO UNA PERSONA NORMALE, L’ALTRO MI INCURIOSISCE”

Non c’è mai stato un momento nella carriera di Carolina Crescentini in cui quest’ultima abbia pensato di mollare. Tuttavia, tanti anni fa, quando l’attrice aveva appena chiuso una lunga relazione, “ho preso un volo e sono stata un po’ di mesi a New York, dove ho frequentato un corso di recitazione. Volevo semplicemente ascoltare, ma non me l’hanno consentito, mi hanno fatto lavorare: io non mi sentivo all’altezza con il mio inglese, invece lì ho capito che la recitazione ha un linguaggio universale. Sono uscita da quel corso completamente rinata”.

Oggi Crescentini non si sente affatto “una diva, piuttosto mi sento una persona normale. A me piace tantissimo mescolarmi e non essere riconoscibile. Viaggiare, poi, è una cosa che mi ha sempre stimolato, ma questo perché sono attratta dall’essere umano. A me piace l’altro, mi incuriosisce. In treno, ad esempio, spio le persone e scrivo racconti rapidissimi sulla base di quello che vedo”. In termini di stati d’animo, l’attrice ha rivelato che la malinconia le appartiene, anche se per lei rappresenta “una piccola culla a tutela dell’emotività. Ho fatto ricorso all’analisi, è un regalo che ci si fa: nei primi mesi è tosta, poi però ti rende molto più consapevole”.

CAROLINA CRESCENTINI E L’AMORE: “HO INCONTRATO DEI ROSICONI”

Per quanto riguarda l’amore, Carolina Crescentini ha svelato al pubblico di “Bella Ma’” di avere incontrato sul suo percorso “dei rosiconi, sia per l’attenzione mediatica che ricevo, sia per i miei viaggi di lavoro, che mi portano lontano per alcuni mesi. Questo fa impazzire alcuni, perché non riescono a soddisfare la loro mania di controllo: con me questo non funziona. L’amore è una faccenda parecchio complicata, però è qualcosa di necessario, perché è istinto: mi piace prendermi cura dell’altro, sognare, progettare e crescere insieme. Chiaramente, le relazioni e le personalità sono complicate, però io credo nell’amore”.

Il suo matrimonio con il cantante Motta va a gonfie vele: “Lo scambio tra me e lui è costante, bellissimo. Ogni tanto qualche verso per le sue canzoni glielo suggerisco, ne parliamo. Lui è il romantico della famiglia e con lui io voglio restare, come recita il passaggio di un suo brano. Sono felice”.











