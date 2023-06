Carolina di Monaco si ritira a vita privata?/ “Non ho più l’età” l’indiscrezione

Carolina di Monaco rinuncia agli impegni istituzionali? L’indiscrezione

Carolina di Monaco, ormai sessantaseienne, è sempre meno presente agli eventi mondani e gli impegni istituzionali. Le volte in cui a presenziare sono Cherlène e Alberto, crescono sempre di più. Secondo la stampa francese questo sarebbe un segnale di stanchezza da parte della regina, che starebbe pensando di ritirarsi a vita privata.

Rosa Chemical blocca l'esibizione a Battiti Live 2023/ Problema tecnico sul palco: il video

Come riporta Vanity Fair: “Ora la principessa sessantaseienne avrebbe deciso di fare un ulteriore passo indietro: come racconta la stampa francese, avrebbe proprio deciso di ritirarsi a vita privata. Stop agli eventi mondani, ma soprattutto stop agli impegni istituzionali di corte. Perché, come avrebbe confidato alle amiche, «non ho più l’età». D’altronde chi la conosce bene sa che non ne può più di quella vita in vetrina, trascorsa a mostrarsi sempre al top mentre presenzia a balli, saluta dal balcone“.

Sei sorelle/ Anticipazioni 22 giugno 2023: Celia, un gesto disperato! Rosalia la salva...

Carolina di Monaco, i segnali del possibile ritiro a vita privata

Carolina di Monaco sarebbe stanca, secondo la stampa estera, degli impegni previsti dalla sua carica. La principessa, dunque, sarebbe sempre più incline a pensare di ritirarsi e dare spazio a Charlène e suo marito Alberto. Nonostante non ci siano ancora certezze, i segnali di una stanchezza da parte sua sono evidenti.

Come riporta Vanity Fair, il primo segnale del cambiamento di Carolina di Monaco è stato al Festival di Cannes. In quel contesto la principessa, vestita molto sobria e con i capelli bianchi, ha accennato solo sorrisi di circostanza lasciando intendere non voler essere al centro dell’attenzione. Secondo i tabloid francesi, dunque, la principessa non vedeva l’ora che terminasse l’evento, stanca di tutti quei riflettori puntati addosso. Se dovesse rivelarsi vero, un annuncio ufficiale verrà dato molto presto.

Isola 2023, Helena Prestes risponde a Marco Mazzoli "confermo, avevo problemi"/ "Ha meritato di vincere"

© RIPRODUZIONE RISERVATA