Carolina Marconi al Grande Fratello Vip 7?/ Spunta l’indizio che scatena il gossip…

Carolina Marconi verso il Grande Fratello Vip 7?

Nuovo indizio social su una probabile concorrente del Grande Fratello Vip 7. A svelarlo è Davide Maggio che, tra le storie di Instagram e sul proprio sito ha pubblicato le iniziali di quella che potrebbe essere una nuova inquilina della casa di Cinecittà. CM sono le iniziali svelate da Davide Maggio che non ha aggiunto altro. L’inizio, tuttavia, ha scatenato il web che ha cominciato a pensare a chi possa essere e tra i tanti nomi è spuntato quello di Carolina Marconi che ha recentemente affrontato uno dei periodi più difficili della sua vita combattendo contro un cancro al seno.

Il nome di Carolina Marconi tra i probabili concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip è solo un’ipotesi. Per il momento, infatti, non ci sono rumors ufficiali che facciano pensare alla sua presenza nella casa. Tuttavia, il nome della Marconi piace e il popolo del web, di fronte ai tantissimi nomi che stanno circolando, non hanno nascosto il proprio entusiasmo.

Carolina Marconi torna nella casa di Cinecittà?

Qualora Carolina Marconi dovesse essere realmente una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 7, per lei, si tratterebbe di un ritorno nella casa. Carolina, infatti, ha conquistato la popolarità partecipando alla quarta edizione del Grande Fratello, all’epoca condotta da Barbara D’Urso. In quell’edizione che fu vinta da Serena Garitta, Carolina conobbe Tommaso Vianello, per tutti Tommy Vee con cui, poi, ebbe una storia.

Oggi, la vita di Carolina è completamente cambiata. Felicemente innamorata del suo Alessandro Trulli, reduce dalla più grande battaglia della sua vita, Carolina entrerà nella casa di Cinecittà il prossimo settembre?

