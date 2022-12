Carolina Marconi “Antonino? Ha nel cuore Ginevra”/ E smonta Oriana e Giaele “solo dame di compagnia”

Carolina Marconi svela cosa prova Antonino per Ginevra

Carolina Marconi ospite al GF Vip Party, condotto da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, svela cosa pensa di Antonino e del suo comportamento con le donne. Secondo la modella venezuelana l’hair stylist è sempre stato preso da Ginevra Lamborghini e le altre sono solo “dame di compagnia” come le definisce.

Ginevra Lamborghini, salta ritorno al GF Vip?/ Signorini svela: "Doveva entrare, ma…"

Carolina Marconi, dunque, afferma: “Io penso che Antonino e Oriana sono due ragazzi grandi e vaccinati, si divertono, fanno un reality, si piacciono. Ma io penso che Antonino, sin dall’inizio di questa esperienza, ha avuto solo occhi per Ginevra perchè l’ha preso mentalmente e le altre sono dame di compagnia.” Il messaggio della modella è molto chiaro e tutti si chiedono cosa succederà tra l’ex di Belen Rodriguez e l’ereditiera una volta entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 2022.

Ginevra Lamborghini attacca Bellavia: "Con il tuo tweet mi hai fatta sembrare un mostro"/ "Insulti da mesi"

Carolina Marconi parla della connessione tra Antonino e Ginevra

Come ospite al GF Vip Party, Carolina Marconi parla delle due settimane che Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini hanno trascorso insieme. La modella venezuelana è convinta che tra i due ci fosse una connessione particolare che può sfociare in una storia d’amore: “Io stavo lì dentro con loro due e come si guardavano, noi rimanevamo in silenzio a guardare le stelle, loro si guardavano mi venivano i brividi con lo sguardo si dicevano tutto“.

La ex concorrente ha anche svelato che l’ereditiera provasse un po’ di fastidio per il comportamento di Antonino verso le altre donne della Casa. “Non lo ammetterà mai, ma io sono grande di queste cose me ne accorgo” aggiunge la modella venezuelana. Dunque, sembra che se ne vedranno delle belle come sottolinea la conduttrice Soleil Sorge. Non rimane che attendere l’ingresso dell’ereditiera lunedì. Per vedere la clip ufficiale clicca qui.

Ginevra Lamborghini positiva al Covid durante quarantena al GF Vip/ Il web sospetta: "Perché Antonino esce…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA