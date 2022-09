Carolina Marconi dalla lotta contro il tumore al Grande Fratello Vip/ Il ritorno e la rinascita

Carolina Marconi, nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2022

Carolina Marconi è pronta a varcare la porta del Grande Fratello Vip 2022. A distanza di diciotto anni dalla sua prima esperienza televisiva nella edizione “non vip” del GF, la modella torna nella casa più spiata d’Italia che l’ha resa famosissima. Una partecipazione molto attesa dal pubblico che negli ultimi mesi ha seguito con grande entusiasmo la guarigione della modella da un terribile tumore al seno. Proprio la Marconi sui social ha condiviso con tutto il suo pubblico l’esito dei controlli poco prima di partire per l’avventura del Grande Fratello. “Fortunatamente è tutto ok… la Tac è perfetta, così come la mammografia e le analisi. Ho fatto un grido di gioia talmente forte che mi ha hanno sentito fino al nono piano” – ha detto Carolina su Instagram.

Non solo, la Marconi ha anche condiviso con i fan quei lunghi momenti di attesa poco prima dei controlli: “ricordo la mattina in cui ho fatto la Tac Body, mi è venuta la tremarella. Ero lì che aspettavo, il cuore mi batteva forte e le vampate acceleravano. Mentre ero seduta lì, su quella sedia, in quella stanza d’ospedale a effettuare i controlli, ripensavo alla mia vacanza, fatta con le persone che amo. Per fortuna poi mi sono calmata, ho pregato affinché andasse tutto bene e ho detto a Dio che dovevo fare tante altre cose in questa vita meravigliosa”.

Carolina Marconi sta bene, superato il tumore: “Ora sono felice”

Poi la modella ha proseguito il suo racconto su Instagram scrivendo: “mi sono sdraiata, ho chiuso gli occhi e mi sono detta: ‘Dai, Carolina, fatti forza’. Beh, venerdì ho sentito l’oncologo e fortunatamente è tutto ok. Ora sono felice e voglio condividere questo mio momento, questa mia piccola grande felicità con tutti voi. Vi voglio bene”. Per Carolina Marconi dopo la lunga lotta contro il cancro è arrivato il momento di godersi il ritorno in tv visto che sarà tra le concorrenti della nuova edizione del GF VIP. L’esperienza della malattia le ha sicuramente fatto capire tanto. ”

“Ho imparato ad apprezzare ogni singola cosa. È sempre il momento giusto di fare ciò per cui vale la pena lottare” – ha detto la modella che non nasconde di aver vissuto momenti di grande difficoltà – “è stato un anno fatto di forza, di pazienza, di tenacia ma anche di tanto dolore e solitudine. Un persona che ama la vita alla follia, e che lotterà sempre per la sua felicità e per i propri valori. Ricordate che tutte le vite sono difficili: ciò che rende vite riuscite è il modo in cui sono state affrontate le sofferenze”.











