“Vaffanc*lo!”: gaffe regia GF Vip/ Video Urla durante la diretta del 24 gennaio…

Clamorosa gaffe da parte della regia del GF Vip in occasione della diretta andata in onda su Canale 5 nella serata di lunedì 24 gennaio 2022. Si è indubbiamente trattato di una puntata ricca di colpi di scena, a cominciare dai continui litigi e battibecchi tra Alex Belli e Delia Duran, con annessa cacciata dallo studio dell’attore da parte del conduttore Alfonso Signorini, avvenuta a seguito del comportamento adottato da Belli (continuava a parlare senza soluzione di continuità, rendendo impossibile il regolare svolgimento della trasmissione, ndr). Grandi emozioni, poi, sono derivate dall’addio di Manuel Bortuzzo e dal saluto a “nonno” Giucas Casella, scoppiato in lacrime al momento dell’abbraccio con il giovane.

Delia Duran: “Alex Belli un egocentrico di Merd*”/ “Sta prendendo per il cu*o tutti”

Anche lo staff del Grande Fratello impiegato all’interno della Casa, tuttavia, ci ha messo del suo per rendere unica e peculiare la serata, per giunta proprio in uno dei suoi momenti clou, palesatosi mentre Soleil Sorge stava dicendo la sua sul triangolo o presunto tale con Belli e Duran. L’ex concorrente di Pechino Express stava provando a fornire la sua versione dei fatti, quando improvvisamente tutti sono scoppiati a ridere, addirittura con le lacrime agli occhi: cosa è accaduto “dietro le quinte” che ha suscitato l’ilarità degli inquilini più celebri del Belpaese?

Delia Duran rivelazione choc: “Maltrattata fisicamente e mentalmente dal mio ex”/ “Subito cose gravi”

GAFFE DELLA REGIA AL GF VIP: L’IRONIA CORRE SUI SOCIAL

Improvvisamente, la regia del GF Vip ha commesso una gaffe a dire poco clamorosa: si sono infatti distintamente udite delle urla a microfoni aperte, con un nitido “vaffanc*lo” che ai vipponi non è naturalmente sfuggito. Impossibile, per loro, evitare di scoppiare in una fragorosa risata, a cominciare da quella di Soleil Sorge, che si è poi giustificata spiegando cosa fosse accaduto all’interno della Casa.

Anche sui social il filmato di quel preciso frangente sta divenendo virale, con gli utenti che si sprecano in commenti ironici, aggiungendo pepe e anche sorrisi a un istante di grande imbarazzo.

Grande Fratello Vip 2021, pagelle 37a puntata/ Manuel lascia e "vince", Alex Belli cacciato, Barù nel mirino

NON ANCHE LA REGIA PIENA DI QUESTO TEATRINO CHE SI LASCIA SCAPPARE A MICROFONO APERTO UN VAFFANCULO COSA STA ACCENDENDO #GFVIP pic.twitter.com/RA2Kxlghbc — mat (@divanomat) January 24, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA