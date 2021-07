Carolina Marconi si rasa a zero dopo tumore e chemio/ Foto “Non ce la facevo più”

Carolina Marconi, ex nota concorrente del Grande Fratello, ed ex compagna del deejay Tommy Vee, ha deciso di rasarsi a zero. Dopo aver annunciato di avere un tumore, la showgirl sudamericana ha iniziato a sottoporsi a dei cicli chi chemioterapia, per poi confidare di iniziare a perdere i capelli. A quel punto l’ex gieffina, “tagliando la testa al toro”, ha così deciso di rasarsi completamente la testa, per poi mostrarsi, bellissima, nel suo nuovo look, attraverso la sua pagina Instagram.

Sorridente e raggiante, nonostante il dramma che sta vivendo, ha pubblicato lo scatto con l’aspetto inedito con tanto di commento: “Ecco a voi la vostra pelatina, ho rasato i capelli da sola non ne potevo più di vederli cadere, e rasarli è stata una liberazione”, pubblicando anche un video mentre si rasa a zero. Quindi Carolina Marconi ha aggiunto, cercando di metterla sempre sull’ironia: “Comunque con questo caldo sono molto fresca e leggera vediamo sempre il lato positivo”.

CAROLINA MARCONI SI RASA A ZERO: PLEBISCITO SUI SOCIAL

Poi ha concluso: “Comunque non mollo mai e l’umore è a “pallettoni “nonostante tutto ..la salute è la cosa fondamentale ..questo percorso mi sta insegnando molto.. dico sempre che non sono malata ..non siamo malati ..solo è una situazione da risolvere! Vi ringrazio per tutti i messaggi bellissimi, vi leggo e cercherò di rispondere a tutti siete delle belle anime vi voglio bene e stasera faccio la paella di pesce, dopo posto la ricetta vi voglio bene”.

Un atteggiamento molto coraggioso quello di Carolina che sta cercando di affrontare la situazione di petto, senza piangersi addosso, anche se comunque la stessa ha confidato di affrontare momenti di grande sconforto, come del resto è prevedibile. Il post è diventato virale nel giro di breve tempo ed ha ricevuto circa 70mila like e svariati commenti, fra cui personaggi famosi come Roberta Giarrusso che ha scritto: “Amore bello, quando tutto sarà finito resta così sei una gnocca pazzesca”. Antonello Lauretti ha invece scritto: “un esempio di vita”, mentre Francesca Cipriani e Antonella Mosetti hanno postato delle emoticon.

