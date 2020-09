CAROLINA REY E’ ELETTRA LAMBORGHINI/ Panariello convinto: “A trazione posteriore!”

“Sono posseduta da Elettra Lamborghini”. Carolina Rey è entrata molto nella parte e si è sottoposta volentieri al giudizio dei giudici. Loretta Goggi è soddisfatta: “Devo fare i complimenti a Carolina, sapevo che sapeva cantare con una mamma soprano. Anche la fisicità non era facile da riportare, chapeau”. Vincenzo Salemme si complimenta per la performance: “Della Lamborghini hai beccato che vuole fare la donna dark ma in realtà è una bambinona, vuole fare la dispettosa.” “Una Lamborghini a trazione posteriore”, ha sottolineato Panariello, “Anche se avrei preferito un duetto con Orietta Berti!” (agg. di Fabio Belli)

Carolina Rey è Elettra Lamborghini

Carolina Rey è Elettra Lamborghini con “Musica (e il resto scompare)”. Carolina Rey è stata scelta dal presentatore Carlo Conti nel vasto parterre di concorrenti di Tale e quale show. Cosa sappiamo riguardo a questa splendida conduttrice? Di sicuro, la ragazza è nata e cresciuta a Roma. Può vantare un percorso artistico di tutto rispetto e ha ancora tanto da dare al suo pubblico, con la chance di poter crescere in misura esponenziale. Nel corso degli ultimi mesi, la giovane si è cimentata con un nuovo progetto televisivo. Infatti, è stata scelta come inviata della trasmissione C’è tempo per…, condotta dalla coppia di attori formata da Beppe Convertini e Anna Falchi. Intanto, la Rey non perde occasione per ricordare quale sia la sua vera passione, ossia quella per il canto e la musica in generale.

Carolina Rey, una ghiotta occasione

L’occasione è di quelle ghiotte per Carolina Rey, pronta a mostrare a tutti quanto sia progredita sotto l’aspetto vocale. Infatti, Tale e quale show è da diversi anni una vetrina straordinaria per chi vuole imporsi nel mondo dello spettacolo, oltre che una chance per coloro che sono finiti temporaneamente nell’oblio. Carolina fa senz’altro parte della prima schiera e ha tutta l’intenzione di sorprendere. Dando uno sguardo alla sua vita privata, Carolina è fidanzata con il produttore cinematografico Roberto Cipullo. I due sono legati sentimentalmente dal 2015. Lei ha raccontato di essere stata oggetto di un lungo corteggiamento, portato a termine con un cordiale aperitivo nel quale ha scoperto numerosi punti in comune. Nel 2018, Carolina è diventata mamma di uno splendido bimbo di nome Filippo.

