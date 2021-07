Carolina Rey e Monica Marangoni, gaffe con Serena Autieri/ “Arriva Matt Dillon” ma…

Carolina Rey e Monica Marangoni, in diretta da Maratea, ai microfoni di Serena Autieri, nella puntata di Dedicato in onda il 30 luglio, raccontano i segreti del Festival del cinema di Maratea che conducono insieme, ma anche del rapporto con la Basilicata Entrambe legate alla città lucana, Carolina Rey e Monica Marangoni svelano alcuni aneddoti in compagnia dell’inviato del programma di Raiuno. “E’ il settimo anno che vengo qui. Sono venuta prima da sola, tre anni fa con il pancione e quest’anno con mio figlio di tre anni quindi le tappe più importanti della mia vita le ho festeggiate qui. L’anno prossimo, però, torno da sola”, racconta Carolina Rey. “Per me è la prima volta sia in Basilicata che a Maratea. Stiamo vivendo delle bellissime serate e vorrei dedicare queste serate a tutti i lucani nel mondo”, aggiunge Monica Marangoni.

Roberto Cipullo e Filippo, compagno e figlio Carolina Rey/ "Non volevo storie..."

Carolina Rey e Monica Marangoni: la gaffe a Dedicato

Bellissime, simpatiche e felice dell’esperienza che stanno condividendo, Carolina Rey e Monica Marangoni hanno parlato anche del Festival del cinema di Maratea a cui hanno partecipato diversi vip come Andrea Roncato e dove, nelle prossime ore, sono attesi diversi personaggi del mondo dello spettacolo. “Arriverà Matt Dillon”, annuncia entusiasta Monica Marangoni. “Lillo, no Matt Dillon”, la corregge Carolina Rey scatenando le risate dello studio di Dedicato. “Lillo. Scusate ho sbagliato però Matt Dillon l’ho incontrato veramente alla reception”, replica la Marangoni con il sorriso. Un momento che ha divertito entrambe le conduttrici, Serena Autieri e i telespettatori di Raiuno.

