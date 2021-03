CAROLINA REY/ L’amore per il fidanzato Roberto Cipullo, la carriera dai musical a Tale e quale show

Carolina Rey è una degli ospiti di Stefano De Martino nella puntata di oggi, martedì 16 marzo di “Stasera tutto è possibile”. Classe 1991, Carolina ha già fatto numerose esperienze nel mondo dello spettacolo. A 12 anni si è iscritta a una scuola di musical e ha debuttato al Teatro Due Pini di Roma negli spettacoli “Romeo e Giulietta” e “Jesus Christ Superstar”. Successivamente è entrata a far parte del Coro delle voci bianche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia per quattro anni. Nel 2006 ha debuttato su piccolo schermo come opinionista di “Cominciamo bene”, programma mattutino in onda su Rai 3. Carolina Rey ha recitato nella settimana stagione di “Un medico in famiglia” (nei panni di un’amica di Annuccia) e nei film “Compromessi sposi”, “Poveri ma ricchi” e “Tutte le mie notti”. Ha interpretato la colonna sonora del film “Sconnessi” del 2018, grazie alla quale ha ottenuto la candidatura ai Nastri d’Argento come Miglior Canzone. Da tempo è uno dei volti di Rai Gulp, canale dedicato ai ragazzi.

CAROLINA REY È NADA/ Sembrava di vedere Il pulcino del Gabbro sul palco

Carolina Rey: la carriera, l’amore e il futuro

Nel 2020 Carolina Rey ha partecipato a Tale e quale Show di Carlo Conti: “Desideravo farlo da anni, solo Dio sa quante volte ci ho provato. Non ho mai pensato alla vittoria, né a cosa avrebbe comportato a livello professionale. Ho pensato solo a godermi l’avventura”, ha raccontato a TvBlog. Dal 2015 Carolina Rey è legata a Roberto Cipullo, produttore cinematografico più grande di lei di 20 anni. I due si sono conosciuti nel 2015 a una cena tra amici. “Per tre mesi Roberto ha continuato a invitarmi e, alla fine, per non essere proprio maleducata ho accettato di prendere un aperitivo insieme. In quell’occasione ho scoperto una persona profonda e generosa, che ha tante affinità con me. Da quel giorno non ci siamo più lasciati”, ha raccontato l’attrice in un’intervista a “Confidenze”. Nel 2018 è nato il loro primo figlio, Filippo.

LEGGI ANCHE:

CAROLINA REY È LAURA PAUSINI/ Tutti d'accordo ora? (Tale e quale show)CAROLINA REY È GERI HALLIWELL/ Il balletto lascia a desiderare, ma la voce...

© RIPRODUZIONE RISERVATA