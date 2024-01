CAROLINA RUSSI, FIGLIA DI ANNA PETTINELLI/ “Sei la mia persona preferita in tutto il mondo…”

Carolina Russi, figlia di Anna Pettinelli: il commovente messaggio a Verissimo

In occasione del giorno del suo compleanno, Anna Pettinelli è stata ospite nella puntata odierna di Verissimo. La coach di Amici di Maria De Filippi ha innanzitutto scherzetto sull’età che avanza, spiegando però di come sia contenta di come sia oggi e di dove sia arrivata Come di consueto nel salotto di Silvia Toffanin, non potevano mancare le lacrime; un messaggio di sua figlia Carolina Russi scatena infatti una tenera commozione. “Sei la mia persona preferita in tutto il mondo, mi hai insegnato a distinguere il giusto dal sbagliato, e non è così banale. Mi hai insegnato la fatica, lo studio, come si raggiungono gli obiettivi; vorrei dichiarare pubblicamente che il mio amore per la musica è colpa tua… Grazie per averlo fatto! Ti voglio bene e tanti auguri”.

ANNA PETTINELLI, CHI E’ IL NUOVO FIDANZATO GIUSEPPE/ “Mi ama profondamente, me lo dice tutti i giorni…”

Queste le parole di Carolina Russi, figlia di Anna Pettinelli, con quest’ultima che a fatica ha trattenuto l’emozione. “Mi fa un immenso piacere che lei dica queste cose anche se sono una donna come tutte che ha sbagliato e lei li ha subiti questi errori. Quindi io le chiedo scusa per averle imposto presenze che non erano poi così gradite; tra noi c’è uno scambio di amore immenso”. L’insegnante di Amici ha poi aggiunto: “Nella vita ad un certo punto hai una scala di valore, non ci sarà mai un uomo che valga quanto l’amore per un figlio. Nel momento in cui è nata, io ho sentito una forte responsabilità verso di lei; oggi l o faccio più da lontano, ma ci sono sempre”. (agg. Valerio Beck)

Ricky Gianco chi è/ La moglie Gabriella e il rapporto con Gino Paoli: "I nostri amici sono tutti morti"

Carolina Russi, figlia di Anna Pettinelli

Chi è Carolina Russi, l’unica figlia di Anna Pettinelli? Questo pomeriggio, nel secondo dei due consueti appuntamento del fine settimana con le interviste a cuore aperto e gli approfondimenti di “Verissimo”, nel salotto televisivo più in vista di Canale 5 sarà di scena la 66enne conduttrice radiofonica e opinionista livornese. Ospite della padrona di casa, Silvia Toffanin, l’insegnante di canto della scuola di “Amici” di Maria De Filippi sulla stessa rete, e quindi volto noto al pubblico delle reti Mediaset, si racconterà per quello che è il suo ritorno negli studi del programma dopo avervi partecipato anche in passato e pure assieme alla figlia. Scopriamo dunque qualcosa della famiglia della Pettinelli e di Carolina.

Stefano Cassoli, marito Roberta Capua/ "Ricetta dell’amore? Due ingredienti: fortuna di incontrarsi e poi..."

Classe 1992, figlia di Anna Pettinelli e dell’ex compagno dell’insegnante di canto del talent show in onda su Canale 5, oggi Carolina Russi è una apprezzata speaker radiofonica: dopo aver studiato Lingue e Culture Moderne all’università, l’unica figlia della conduttrice televisiva ha seguito le orme della madre coltivando le proprie passioni per la musica e il canto; non a caso, in passato aveva pure partecipato alle selezioni preliminari di una vecchia edizione di “The Voice of Italy” (precisamente in quella del 2014, ovvero quasi dieci anni fa). Non solo: dai suoi seguitissimi profili social si apprende pure come il legame con la madre sia così forte da aver deciso di accostare al cognome paterno, ovvero Russi, quello della donna.

CAROLINA, “IL FIDANZATO DI MAMMA? INCREDIBILE, OGNI SERA…”

“Anarchica composta, nerd in incognito e sognatrice di dolci”: in questo modo si è definita in una occasione Carolina Russi, parlando di sé nella bio di Instagram e ricordando inoltre, nel corso delle varie interviste concesse nel tempo, che il suo primo amore è stato per il canto e aggiungendo pure “musicocentrica”. E proprio nel corso della sopra citata partecipazione a “Verissimo” in coppia con Anna Pettinelli, Carolina aveva pure detto la sua sulla nuova relazione sentimentale della madre, approvandone la scelta. Alla domanda della Toffanin su quale fosse lo stato delle loro relazioni sentimentali, la figlia aveva lasciato parlare prima la donna e poi spiegando che il suo nuovo fidanzato, un cuoco di nome Giuseppe, è “molto affettuoso e carino con me”, specificando di adorarlo già.

“Lui ogni sera viene a casa e cucina per me, è un uomo incredibile” aveva rivelato Carolina Russi alla conduttrice parlando del nuovo compagno della Pettinelli: l’insegnante di canto di “Amici” aveva per la prima volta parlato esplicitamente dell’uomo durante una partecipazione al talk show di Canale 5, ammettendo di essere oramai serena dal punto di vista sentimentale e che la sua storia “prosegue in maniera semplice e normale, e va bene così”. E con la ‘benedizione’ di Carolina da cui la donna aspetta un giorno un figlio: “Siamo state da sole per trent’anni, per questo c’è un legame fortissimo. Lei ha conosciuto i miei uomini e li ha bacchettati tutti (…) Io nonna? Mia figlia non ci pensa nemmeno, poi è single…” aveva detto la Pettinelli svelando qualcosa della vita sentimentale di Carolina che, dal canto suo, aveva aggiunto: “La amo alla follia, è l’unica persona per cui provo amore incondizionato. Abbiamo un rapporto forte e viscerale (la rottura col padre della ragazza era arrivata pochi mesi dopo la sua nascita, pur vivendo ancora assieme per crescerla, NdR). Ha lavorato tutta la vita, ma è sempre stata presente”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA