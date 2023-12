CHI È CAROLINA RUSSI, FIGLIA DI ANNA PETTINELLI/ “Amore? Forse sono io il problema. Cresciuta senza papà…”

Carolina Russi a Verissimo per parlare del suo rapporto con mamma Anna Pettinelli. “Lei è convinta di essere fotonica, quindi si veste con cose stranissime”. Il loro rapporto, comunque, è speciale e fortissimo. “C’è sempre una parte del tuo cervello che, qualsiasi cosa tu faccia, che pensa sempre a lei”, racconta la conduttrice radiofonica. La figlia però sta lasciando il ‘nido’ materno, visto che ha acquistato casa e andrà a vivere da sola. Ecco, Anna Pettinelli non si sente pronta a lasciar andare sua figlia, che dal canto suo si lascia andare ad una dichiarazione d’amore: “La amo alla follia, è l’unica persona per cui provo amore incondizionato. Abbiamo un rapporto forte e viscerale. Ha lavorato tutta la vita, ma è sempre stata presente”. Anna Pettinelli evidenzia di averle lasciato comunque libertà, quella che lei non aveva quando era giovane. Ecco, se ha un rimpianto è quella di non poterla più coccolare come prima.

Non è stato facile crescerla per Anna Pettinelli, visto che la rottura col compagno è arrivata quando la figlia aveva nove mesi, poi c’è stata una lunga convivenza da separati in casa per crescere la figlia, che però aveva capito che le cose non andavano. “Io ho aspettato che lei andasse a Milano per andare con un questionario da mio padre per chiedergli se stavano ancora insieme. Lui pensava che non lo sapessi, io lo sapevo, ma se l’avessi detto prima se ne sarebbe andato prima. Poi è stato giusto che si rifacessero la loro vita, hanno fatto il possibile e sono più felici anche tra di loro dopo”. Anna Pettinelli ha confermato: “Il rapporto era molto sereno, ci aiutavamo in qualsiasi cosa”. Riguardo l’amore, Carolina Russi racconta che non ha presentato tutti i fidanzati alla madre: “Fino a due anni fa la mia vita sentimentale sembrava una commedia romantica, ora sembro Bridget Jones. Forse sono io il problema. Sono attratte dalle persone indisponibili emotivamente”. I corteggiatori però non mancano: “Ce n’è qualcuno, ma poi ti faccio sapere”.

Carolina Russi Pettinelli, figlia di Anna Pettinelli: curiosità e carriera

Di madre in figlia nel segno della musica e non solo; Carolina Russi Pettinelli, figlia di Anna Pettinelli, è cresciuta osservando le gesta radiofoniche della madre e fin da piccola ha forse covato il sogno di seguirne le orme, come di fatto coronato da appena 30enne. Classe ‘92, è nata da una storica relazione della docente di Amici risalente come deducibile a diversi anni fa.

Come anticipato, Carolina Russi Pettinelli – figlia di Anna Pettinelli – ha seguito con successo le orme della madre ed oggi possiamo apprezzarla – come riporta L’Argomento Quotidiano – nell’appuntamento radiofonico con Radio Zeta. Ha studiato Lingue e Culture Moderne e si è dilettata fin da piccolissima tra canto e musica.

Carolina Russi, le parole di sua madre Anna Pettinelli sul rapporto con il padre

A proposito della passione per la musica, molti ricorderanno la presenza di Carolina Russi Pettinelli – figlia di Anna Pettinelli – nel cast di The Voice of Italy nel 2014. Poco più che ventenne mise in mostra le sue discrete qualità canore e negli anni si è poi perfezionata come speaker probabilmente anche grazie agli insegnamenti di una veterana del settore, sua madre Anna Pettinelli. “Anarchica composta, nerd in incognito, sognatrice di dolci…”, si descrive così Carolina Russi – figlia di Anna Pettinelli – sui social, come riporta L’Argomento Quotidiano.

Proprio sulle piattaforme digitali, in particolare su Instagram, Carolina Russi Pettinelli vanta un discreto seguito. Non ama condividere momenti quotidiani ma spesso e volentieri delizia i propri fan con istantanee e contenuti che raccontano la sua quotidianità tra vita di tutti giorni e attività professionale. “Io e suo padre ci siamo separati che aveva 9 mesi, ma abbiamo fatto l’enorme sacrificio di condividere la stessa casa per lei “ – questo il racconto di sua madre, Anna Pettinelli, in un’intervista rilasciata a Verissimo – “Poi lui si è innamorato e giustamente ha lasciato la casa quando Carolina aveva 10 anni”.

