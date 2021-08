Carolina Sansoni, fidanzata Tommaso Paradiso/ “Innamorata di me, non dei Thegiornalisti”

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni stanno insieme ormai dal 2017, da quando cioè si sono incrociati per la prima volta sugli spalti di una partita di pallone. E da allora non si sono più lasciati: Tommaso è convinto che Carolina sia la donna giusta per lui, ‘giusta’ – s’intende – anche per sposarsi e per avere dei bambini. Il matrimonio, in particolare, è un tema che affrontano di frequente. E sognare dei figli viene da sé: lui vorrebbe una famiglia numerosissima, composta almeno da 12 bambini.

L’ex leader dei Thegiornalisti ha parlato approfonditamente del suo rapporto con Carolina ospite a L’intervista di Maurizio Costanzo. “Si è innamorata di Tommaso e ancora oggi lo è”, ha detto il cantante riferendosi a lei. “Non mi ha mai considerato per un secondo come quello che sta sul palco. Sente le mie canzoni ed è anche molto critica spesso. Ho scritto parecchie canzoni per lei, le ho dedicato un disco, Love“.

Chi è Carolina Sansoni, fidanzata Tommaso Paradiso

Carolina Sansoni è nata a Roma nel 1989. Ha frequentato la scuola americana nella stessa città, per poi trasferirsi a Londra all’età di 17 anni per studiare comunicazione e marketing. Dopo aver trascorso un periodo in Inghilterra, Carolina è tornata in Italia, precisamente a Milano, dove ha deciso di iscriversi al prestigioso Istituto Marangoni, scuola di moda e di design sita al centro del capoluogo lombardo.

In seguito ha conseguito un master in finanza a New York e lanciato insieme a un’amica Denoise Design, un progetto di e-commerce in cui crede fortemente: “Da noi non è un business ancora molto conosciuto”, ha spiegato a Tpi nel 2019. “La nostra idea – prosegue – è quella di dare spazio a marchi più piccoli creati da giovani raccontandone anche le storie che ci sono dietro con interviste ed editoriali”. Prossimo obiettivo? Il matrimonio con Tommaso, probabilmente.

