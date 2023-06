Carolina Stramare attacca Giorgia Soleri/ “Fai proprio schifo come essere umano”

Carolina Stramare e le accuse a Giorgia Soleri: la battaglia social

Carolina Stramare ha attaccato duramente Giorgia Soleri, dopo le dichiarazioni dell’attivista su Silvio Berlusconi venuto a mancare ieri, 12 giugno. La modella ha pubblicato una chat di Whatsapp in cui sembra che la Soleri abbia scritto alla Prezia: “Non risponderai nemmeno a questo, ma fai proprio schifo come essere umano, ma il fatto che tu non risponda ti qualifica come persona e dice molto sulla tua empatia; mi dispiace solo che ti sia stata data questa visibilità, buona vita!”

A questo punto, Carolina Stramare dichiara: “Giorgia Soleri, in arte attivista, femminista, fidanzata Maneskin e palle varie un mese fa. Giorgia cara. Io non me la sento di aggiungere null’altro, non mi piace amalgamarmi allo squallore. Quindi quale miglior risposta se non la tua. ‘Direi che sarebbe stato meglio il silenzio, che non queste tue parole, che ti qualificano in modo ben peggiore. Mi dispiace solo che ti sia stata data questa visibilità.’ Aggiungo: anche tu fai proprio schifo come essere umano, cit. Peggio della gente cattiva c’è quella che finge di essere buona“. Non sono ancora chiare le dinamiche dello scontro, certo tra le due sembra esserci una battaglia social in corso.

Giorgia Soleri contro Silvio Berlusconi dopo la sua morte

Silvio Berlusconi è venuto a mancare ieri, 12 giugno 2023, in seguito a una lunga battaglia contro la leucemia. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio e di affetto nei confronti del Cavaliere. C’è stato anche, però, chi è andato contro corrente rivolgendogli commenti negativi, come nel caso di Giorgia Soleri.

“L’uomo che ha distrutto il Paese“ ha scritto l’attivista su Instagram. Giorgia Soleri riporta poi un articolo della BBC, in cui si parla degli scandali sessuali di Silvio Berlusconi: “Come riportare la notizia nel modo giusto“. Poi conclude con un post: “Parlare di politica è sempre il modo migliore per fare pulizia contatti. I vari ‘ma ha fatto anche cose buone?’ Delusa, ma non sorpresa”.

