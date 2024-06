Carolina Stramare è incinta: Pietro Pellegri diventa papà/ Le foto col pancino in vista a Mykonos confermano!

Carolina Stramare è incinta di Pietro Pellegri: le foto a Mykonos confermano!

Sembra ormai non ci siano più dubbi: Carolina Stramare aspetta il suo primo figlio. L’ex Miss Italia è stata paparazzata in vacanza insieme al fidanzato Pietro Pellegri dal settimanale NuovoTv, e gli scatti pubblicati mostrano effettivamente un pancino evidente per la bella Carolina, accarezzato dal compagno alle sue spalle. L’ex Miss Italia, vincitrice dell’edizione del 2019 del concorso di bellezza, è infatti in compagnia del fidanzato calciatore del Torino sulle bellissime spiagge di Mykonos.

Nella paparazzata pubblicata dal celebre settimanale, Carolina e Pellegri sono abbracciati e guardano nell’obiettivo della fotocamera del cellulare, evidentemente per scattare un selfie, mentre lui la abbraccia da dietro e tiene la sua mano sul pancino accennato. Una gravidanza che, al momento, oltre a queste immagini non ha trovato la conferma dei diretti interessati.

Com’è iniziata la storia d’amore tra Carolina Stramare e Pietro Pellegri

Di certo questa notizia non fa che confermare che la storia d’amore tra Carolina Stramare e Pietro Pellegri procede a gonfie vele. Una relazione iniziata tempo fa dopo vari tentativi da parte del calciatore di conquistare la modella. Lei stessa, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa, ha raccontato: “Pietro ha cominciato a scrivermi messaggi, ma io non gli rispondevo mai e lui s’imbestialiva. In seguito, con la scusa della cena di squadra, ci siamo rivisti a Milano e alla fine io mi sono dovuta ricredere”. Da allora ha infatti avuto inizio la loro storia d’amore che presto, a quanto pare, sarà coronata dall’arrivo di un figlio.

Oltre che per la partecipazioni e la vittoria a Miss Italia, Carolina Stramare si è fatta conoscere dal pubblico italiano per la partecipazione ad alcuni programmi televisivi, come Pechino Express a cui ha partecipato con la migliore amica Barbara Prezia, o come Scherzi a Parte condotto da Enrico Papi.











