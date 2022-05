Carolina Stramare e Andrei Radu sono fidanzati/ Crisi finita in pochi giorni

Carolina Stramare e Andrei Radu sono tornati insieme, la crisi di coppia sembra essere finita in pochi giorni il video è stato postato in occasione del compleanno di Andrei Radu.

Carolina Stramare e Andrei Radu cosa c’è tra loro

Carolina Stramare e Andrei Radu tornano insieme dopo pochi giorni, la giovane di 23 anni è nuovamente innamorata di Andrei Radu. La giovane Miss Italia 2019 ha pubblicato dei video sulle sue storie Instagram mentre è in compagnia del calciatore, i due sono molto affiatati e la faccina con il cuore rosso ha fatto impazzire i fan sul web. Il volto del calciatore è coperto, non si riesce a capire con certezza se si tratti davvero di Andrei Radu, il quale sembra essersi preso un periodo di pausa sin dai primi giorni di Maggio.

Tra i due sembra che la crisi sia terminata, la modella è stata paparazzata in compagnia di un amico del calciatore mentre si disputava una partita dell’Inter. Inoltre su Instagram la Carolina Stramare è tornata a seguire il calciatore sul suo account privato, il video pubblicato sulle sue storie Instagram ha confermato la teoria del “follow back”, adesso tutti aspettano l’ufficialità della relazione tra i due.

Carolina Stramare e Andrei Radu, i movimenti sui social

Carolina Stramare e Andrei Radu negli ultimi mesi sono stati uno degli argomenti “hot” nel mondo del gossip, alcune fonti davano per scontata una relazione con Dusan Vlahovic, subito la modella ha smentito le voci in merito. Inzialmente i due hanno fatto una vacanza in Europa tra Montecarlo e Belgrado, tutto andava a gonfie vele, sino a quando la Miss Italia 2019 eliminò due stories e tutti i contenuti che la vedevano con Andrei Radu. Improvvisamente i due smisero di seguirsi a vicenda su Instagram, in molti hanno pensato ad un litigio di coppia.

I fan inizialmente cercarono di capirne di più sulla vicenda, ma a quanto pare i due sembra che siano tornati nuovamente insieme dopo le ultime indiscrezioni. I movimenti su Instagram sono tornati, i due sembrano seguirsi nuovamente a vicenda, ma questa volta la modella sembra essere molto attenta a non rivelare il volto del suo “nuovo compagno”. I fan non vedono l’ora di avere altre informazioni su di loro, per riuscire ad avere l’ufficialità della loro unione anche sui social. Tutto sembra esser tornato “rose e fiori” nella coppia, qualcosa bolle in pentola, staremo a vedere cosa accadrà Carolina e Andrei questa volta.

