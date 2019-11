Carolina Stramare, flirt con Eros Ramazzotti?/ “Mi scrisse dopo Miss Italia, ma…”

Carolina Stramare nuova protagonista del gossip italiano. Secondo un’indiscrezione riportata sull’ultimo numero del settimanale Spy, Miss Italia 2019 avrebbe lasciato il fidanzato Alessio Falsone per Eros Ramazzotti. “Miss Italia Carolina Stramare è tornata single. La sua storia d’amore con Alessio Falsone, durata appena otto mesi, è giunta al capolinea. “I sentimenti possono cambiare“, ha dichiarato lei in una recente intervista, ma secondo i beninformati, dietro a questa rottura, c’è il neo 56enne e sempre affascinante Eros Ramazzotti. Sarò vero?”, si legge sul noto settimanale. Era stata la stessa Carolina ad annunciare di essere tornata single. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più, infatti, aveva spiegato di volersi dedicare alla propria carriera. “Ora devo un attimo pensare a me e basta. Ora ci sono io e se lui durante questa nostra pausa se ne trovasse un’altra lo capirei, perché evidentemente non ero io ciò che cercava”, aveva spiegato. Secondo Spy, però, il motivo della rottura tra Miss Italia e Alessio sarebbe stato proprio Ramazzotti, a sua volta single dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli.

CAROLINA STRAMARE: “EROS RAMAZZOTTI? MI SPIACE LA MALIZIA CHE VIENE MESSA IN QUEST’ARGOMENTO”

A smentire prontamente i rumors su un presunto flirt con Eros Ramazzotti è stata la stessa Carolina Stramare che ha deciso di mettere immediatamente fine a tutte le voci rilasciando poche dichiarazioni ai microfoni di Isa e Chia. Miss Italia 2019 ha confermato di aver ricevuto semplicemente un messaggio dal cantautore dopo la sua vittoria al concorso di bellezza smentendo, però, qualsiasi tipo di coinvolgimento. “Eros Ramazzotti mi scrisse successivamente alla proclamazione, per congratularsi, visto e considerato che più volte io l’ho nominato raccontando i significati dei miei tatuaggi. Sulla caviglia ho tatuata una frase di una sua canzone, Mamarà (che lui dedicò a sua madre) per mia mamma, mancata tempo fa. Tutto qui. Mi spiace la malizia che viene messa in questo argomento poiché è un artista che rispetto così come rispetto la mia persona e i miei 20 anni. Vi ringrazio per avermi dato modo di porre fine a questo vociferare“, ha spiegato la Miss.

