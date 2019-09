Carolina Stramare/ Miss Italia 2019 da Fazio: Eros Ramazzotti tra i suoi fan…

Carolina Stramare, Eros Ramazzotti tra i suoi ammiratori…

La bellezza di Carolina Stramare non ha conquistato solo i giudici di Miss Italia 2019, che hanno scelto di consacrarla come vincitrice. A quanto pare per la 27enne della Liguria c’è già un ammiratore particolare, che ha scelto di farle le sue congratulazioni per il traguardo raggiunto. Parliamo di Eros Ramazzotti, che a quanto pare l’avrebbe pure invitata ad un suo concerto. Gli amanti delle pagine rosa però dovranno tenere a freno ogni sogno ad occhi aperti su una possibile e futura storia d’amore. Il cantante infatti non è più il compagno di Marica Pellegrinelli, ma Carolina è impegnata con Alessio da otto mesi a questa parte. Anche se Eros è l’idolo della sua vita e della madre scomparsa l’anno scorso, tanto da aver deciso di tatuarsi sulla caviglia destra una frase tratta dalla hit Mamarà. La donna che l’ha data alla luce appare anche in un altro racconto della Stramare, anche se traumatico. Durante un’intervista ad Oggi, la nuova Miss Italia ha rivelato infatti di aver avuto un incidente da piccola, mentre correva con il cavallo. La madre era presente all’evento e si è spaventata nel vedere la figlia a terra per circa una decina di minuti.

Carolina Stramare conquista tutti con la sua bellezza

La passione per i cavalli unisce il passato e il presente di Carolina Stramare, ovvero Miss Italia 2019. Anche se da piccola ha avuto un incidente durante una gara con il suo equino di fiducia, oggi sembra che il trauma non le abbia impedito di ritornare a cavalcare. In una delle ultime foto pubblicate su Instagram la vediamo infatti in tenuta da fantina al fianco di un cavallo marrone scuro. “Un look che non stufa mai”, scrive nel post. Clicca qui per guardare la foto di Carolina Stramare. Tra l’altro Carolina nutre un amore in generale verso gli animali, dato che in un altro scatto la vediamo con il suo gattino. “Abbiamo una cosa in comune. Il carattere”, dice attirandosi alcuni commenti con emoji dai vip, fra cui Giusy Ferreri. Dopo essere ritornata a casa da pochi giorni, Carolina Stramare sarà in tv al tavolone di Che tempo che fa di oggi, domenica 29 settembre 2019. Ormai conosciuta come la Miss più fortunata della storia, vista l’elezione avvenuta solo grazie al televoto, la ragazza potrebbe in realtà abbandonare presto il ruolo di modella. Sta studiando infatti all’Accademia di Belle Arti di Sanremo, sottolinea Vanity Fair, una strada che potrebbe portarla a lavorare nel negozio d’arredamento di famiglia.

