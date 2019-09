Eros Ramazzotti, messaggio privato a Carolina Stramare/ Lory Del Santo: “È ridicola”

Lory del Santo non ci sta e inveisce contro la neo Miss Italia Carolina Stramare, ma perché? A Mattino5 si torna finalmente a parlare di gossip e, in particolare, della nuova vita di Eros Ramazzotti e la sua, ormai ex, Marica Pellegrinelli. Secondo gli ultimi rumors, mentre lei sta già andando avanti con il suo nuovo compagno, il cantante è rimasto solo ed è alla ricerca di un chiodo per schiacciare un altro chiodo e, per molti, potrebbe essere proprio la nuova Miss Italia ad ingolosire Ramazzotti. Il tutto è nato da uno scambio di battute social tra i due e, infine, un messaggio privato che lui le avrebbe inviato invitandola ad un suo concerto. Lei stessa ha raccontato: “Gli ho detto che ho persino una frase di Mamarà tatuata sulla caviglia destra: Voglio solo vederti sorridere, voglio solo vederti così. Era la preferita di mamma”, a quel punto lui, contentissimo, l’avrebbe invitata ad un suo concerto.

EROS RAMAZZOTTI HA SCRITTO ALLA NEO MISS ITALIA CAROLINA STRAMARE

Proprio per rispondere al gossip che l’ha travolta, la neo Miss Italia ci ha tenuto a precisare non solo che lei è felicemente fidanzata con Alessio Falsone, ma che Eros “è troppo maturo per lei”. Su questa frase Lory Del Santo ci ha tenuto a dire la sua inveendo contro la Miss rea di voler fare una lista di persone a cui dare o meno confidenza in base all’età: “Un orrore, una cosa del genere è orrenda. Non si può dire di un uomo quello non mi interessa perché maturo e lo stesso succedere per una donna, uno deve conoscerlo e poi si vedrà. Già fare una lista di questa è un errore”. Patrizia Rossetti rilancia: “Cosa c’è di male? Io l’avrei detto a tutto il mondo”. Federica Panicucci chiude il cerchio lasciando intendere che forse proprio il fidanzato di lei potrebbe aver chiesto questa sorta di comunicato ufficiale per sentirsi al sicuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA