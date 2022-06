Carolina Stramare, ex Miss Italia/ Dal successo di Scherzi a Parte al fidanzato Andrei Radu

Carolina Stramare, la carriera dopo Miss Italia, l’amore e il web

Carolina Stramare, classe 1999, è nata a Genova e ha vinto Miss Italia nel 2019. Vive con il papà e i nonni materni poiché la madre è morta nel 2018, proprio a lei aveva dedicato la vittoria a Miss Italia l’anno dopo. Lavora come modella ma studia anche design per lavorare insieme al padre al negozio di arredamento di famiglia. Riguardo alla sua vita privata, per alcuni mesi ha avuto una relazione con Alessio Falsone, imprenditore milanese nel campo della ristorazione ed ex attaccante del Milazzo. Si è ipotizzato anche un flirt con il calciatore Dusan Vlahovich ma ciò che ad oggi emerge dal web è che la modella potrebbe essere impegnata con il calciatore Andrei Radu.

Carolina Stramare e Andrei Radu sono fidanzati/ Crisi finita in pochi giorni

Dopo il successo avuto sui social per la sua bellezza, nel 2021 era stata presa nel cast dell’Isola dei famosi ma poco prima di partire per l’Honduras si è dovuta ritirare per problemi di famiglia. Nello stesso anno è diventata testimonial della piattaforma streaming Helbiz Live e ha partecipato al programma Scherzi a Parte di Enrico Papi, come ospite per due serate e come protagonista di una Candid camera. Su Instagram è un’influencer, ha molti follower e anche molti fan che ammirano la bellezza dei suoi occhi e anche del suo fisico.

Carolina Stramare, il successo di Scherzi a Parte e la storia d’amore con Andrei Radu

Carolina Stramare, dopo il successo di Miss Italia e la delusione dell’Isola dei Famosi, nel 2021 ha ottenuto il ruolo da co-conduttrice nel programma Scherzi a Parte, condotto da Enrico Papi e in onda su Mediaset. Oltre a partecipare in veste di “spalla” di Enrico Papi, Carolina ha preso parte ad una Candid camera: “L’influencer che non vorresti mai incontrare”. Lo scopo era quello di infastidire la gente bloccando il traffico mentre lei all’interno della macchina doveva fare delle Instagram stories. Il secondo step era pubblicizzare intimo all’interno di un negozio (cosa severamente vietata dai proprietari) per poi andar via senza pagare.

In entrambe le candid, la bellezza della modella non ha sfiorato minimamente le persone che si sono mostrate molto arrabbiate. Questo programma le ha indubbiamente dato molta più visibilità, tanto che nei social i seguaci sono raddoppiati. In campo sentimentale invece la vita di Carolina sembra molto movimentata, oltre a presunti flirt da lei poi smentiti, attualmente è certo che ci sia qualcosa tra l’ex Miss Italia e ii calciatore Andrei Radu, erano stati a Montecarlo, si erano mostrati insieme su Instagram e poi improvvisamente era sparito tutto e avevano smesso di seguirsi. Attualmente pare abbiano ripreso a seguirsi su Instagram e molti ipotizzano un ritorno di fiamma.











