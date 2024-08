Carolyn Smith prima attacca Selvaggia Lucarelli poi ci ripensa: il gesto di pace

Ballando con le stelle 2024 non è ancora iniziato ma già non mancano le prime scintille, protagonisti però non sono i concorrenti ma i componenti della giuria o meglio le due giurate storiche Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. In estrema sintesi nei giorni scorsi la coreografa scozzese ha lanciato una pesante frecciata alla collega giurata durante un’intervista a Mio, sottolineando di aver letto il suo libro Il vaso di Pandoro perché poco interessata al gossip. L’attacco di Carolyn Smith contro Selvaggia Lucarelli non è passato inosservato.

Carolyn Smith contro Selvaggia Lucarelli: "Libro Ferragnez? Leggo di meglio, non mi interessa"/ Duro attacco

Inutile dire che tali dichiarazioni hanno fatto immediatamente il giro del web e la stessa Selvaggia Lucarelli ha ripostato un articolo commentando divertita sui social: “Puntuale come ogni anno”, ha scritto con le emoji della risata. Poco dopo però nel corso della giornata Carolyn Smith ha pensato bene di mettere a tacere i pettegolezzi. In che modo? Si è fatta fotografare mentre è accomodata in giardino a leggere un libro. Ma non si tratta di uno qualsiasi, ma quello della collega di Ballando con le Stelle: “Letture estive tra un cinguettio e l’altro”, ha scritto semplicemente. Momento che la Smith ha immortalato anche tra le storie di Instagram dove ha taggato proprio la Lucarelli. Quest’ultima scherzosa a sua volta ha replicato: “Carolyn quando ci vediamo a Ballando ti interrogo”.

Selvaggia Lucarelli, derubato papà Nicola a Cupello/ Indagati donna pulizie e marito: anche prelievi indebiti

Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith: pace fatta tra le due giurate di Ballando con le stelle 2024

Al di là del divertente siparietto non è un mistero per nessuno che Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli non sono migliori amiche. Nell’edizione del 2022, infatti, quando in gara c’era il fidanzato della giornalista Lorenzo Biagiarelli erano state più volte soggetti di litigi e scontri, soprattutto quando i loro giudizi erano discordanti, finendo innumerevoli volte sulle pagine di gossip televisivo. Da Mara Venier poi in seguito Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith hanno voluto una volta per tutte mettere una pietra sopra a tutte le questioni, abbracciandosi per suggellare la pace che avevano promesso duraturo e invece…

Selvaggia Lucarelli furiosa: "Mi sento trattata come una cretina"/ Non ritira un premio in Calabria