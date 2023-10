Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith “tregua” a Ballando con le stelle?/ “Non litigheremo, era la chemio…”

Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith, due tra i giudici di Ballando con le stelle, sono state ospitate a Domenica In da Mara Venier, parlando tanto degli scontri che hanno avuto nella scorsa edizione, quanto su come crederanno di affrontare questa nuova edizione, ormai prossima ad iniziare. Nell’edizione del 2022, infatti, erano state più volte soggetti di litigi e scontri, soprattutto quando i loro giudizi erano discordanti, finendo innumerevoli volte sulle pagine di gossip televisivo. Da Mara Venier, invece, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith hanno voluto una volta per tutte mettere una pietra sopra a tutte le questioni, abbracciandosi per suggellare la pace che, promettono, durerà per tutta la durata del programma.

L’intervento di Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith è avvenuto mentre la presentatrice, Milly Carlucci, era intenta a presentare i nuovi partecipanti di questa edizione 2023 di Ballando con le stelle. Parlando di Selvaggia ha detto che apprezza, della sua personalità, che è forte e decisa, non si fa mettere i piedi in testa da nessuno e, al contempo, è sensibile ed emozionale. Su Carloyn, invece, ha sottolineato che “in questi anni ne ha passate tantissime, arrivò calva con le rose in testa, ha fatto di tutto, non ha mai mollato di un millimetro e non ha mai indietreggiato, mai”.

Selvaggia Lucarelli, poi, prendendo la parola e parlando di Carolyn Smith, ha ricordato come “l’anno scorso dopo la terza puntata Carolyn aveva deciso di non parlami più, era come se fossi invisibile”. Carolyn, invece, ha voluto ribadire come “andiamo molto d’accordo, iniziamo sempre con buone intenzioni ma l’anno scorso era un anno particolare perché c’era Lorenzo e ci sono state anche un po’ di incomprensioni. Io lavoro nella danza da 50 anni e quando parlo tecnicamente so il fatto mio e se Selvaggia mi contraddice… Inizio con le migliori intenzioni quest’anno”, promette Carolyn Smith parlando ancora di Selvaggia Lucarelli, “l’anno scorso non potevo parlare, ma Ballando per me fu molto molto pesante, sono ancora in terapia e avevo questo punto di domanda ogni settimana, e con la chemio dovevo cercare di calmarmi un pochettino e tante volte ho sbagliato anche io.

