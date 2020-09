Carolyn Smith/ “Figli? Li ho voluti all’inizio, ma non sono venuti…”

Carolyn Smith è pronta per la nuova edizione di Ballando con le Stelle 2020 in partenza da sabato 19 settembre 2020 su Raiuno. La presidentessa di giuria parlando dei concorrenti ha confessato dalle pagine del settimanale Oggi: “li studio sui social per capire chi avrò davanti. Prendiamo un comico come Tullio Solenghi: deve avere la tempistica nel dire le battute e questo lo aiuterò molto nel ballo. Il pugile Daniele Scardina è leggero sui piedi e ha velocità nei movimenti”. Non solo, la ballerina e coreografa ha parlato anche di Costantino: “lo vedo impostato, molto british, mi sembra adatto per il valzer lento. Comunque ho notato negli anni che bisogna aspettare la quarta-quinta puntata per capire chi andrà avanti e chi invece ingrana la retromarcia”. Parlando sempre del programma, la Smith ha anche sottolineato quando il carattere sia fondamentale per riuscire in questo talent show.

Carolyn Smith e il tumore: “fare le cure ai tempi del lockdown è stata un’odissea”

Carolyn Smith: da Ballando alla vita privata e all’amore per il marito Tino: “sembriamo Sandra e Raimondo! Lo chiamo autista-battista perché è sempre alla guida dell’auto o Tino-facchino perchè mi porta le valigie. Lui prima si arrabbia, poi si fa una risata. Tra due anni festeggeremo il venticinquesimo di nozze: mi piacerebbe risposarlo”. Carolyn non nasconde però di sentire la mancanza di un figlio: “li ho voluti all’inizio, ma non sono venuti, anche se ho tanti figli che mi chiamano mamma: sono i miei allievi”. Impossibile non parlare della malattia che non però non le ha mai fatto perdere il sorriso: “l’intruso è arrivato cinque anni fa e poi si è ripresentano con una recidiva, ma non ci penso. Certo fare le cure ai tempi del lockdown è stata un’odissea”. Nonostante tutto però Carolyn non ha mai perso il sorriso proprio come la mamma: “mi diceva sempre ‘ anche quando non ti senti bene, sorridi lo stesso perchè i tuoi problemi non appartengono agli altri”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA