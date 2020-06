Carolyn Smith: “notte senza dormire”/ Ansia per il il cane: “l’anestesia mi fa paura”

Pubblicità

Carolyn Smith in ansia per il cagnolino. La giurata di Ballando con le stelle ha condiviso con i suoi followers l’ansia che ha provato per la salute del suo cagnolino. Innamorata dei suoi animali, la Smith che sui social condivide le cose belle e quelle meno belle della sua vita, ha raccontato la preoccupazione provata nell’aspettare l’esito dell’operazione a cui è stato sottoposto il suo cagnolino. “Ho passato una nottata senza dormire e con grande agitazione addosso per l’intervento del mio cagnolino Sir Scotty Smith…”, ha raccontato Caroly. A preoccupare la Smith era soprattutto l’anestesia. “Mi terrorizza soprattutto l’anestesia…Ho già perso due cani in questo modo…”, ha aggiunto Carolyn che, tuttavia, può tirare un sospiro di sollievo.

CAROLYN SMITH, SOSPIRO DI SOLLIEVO PER IL CAGNOLINO

Carolyn Smith può rasserenarsi. L’operazione del suo cagnolino è andata bene e la giurata di Ballando con le stelle condivide la sua gioia con i fans pubblicando un video in cui si mostra felice insieme a Sir Scotty Smith. “Si è svegliato con qualche dente in meno, ma tutto è andato bene per fortuna…Stasera sicuramente dormo…”, sono le parole di Carolyn che, in attesa di capire quando tornerà in onda il programma di Raiuno, si gode la propria quotidianità. Dopo una giornata fatta di ansie e preoccupazioni, così, la Smith ha ritrovato il sorriso e, per festeggiare l’esito positivo dell’intervento del suo adorato cagnolino, si è concessa un gelato. “Dopo una giornata stressante dal veterinario ci vuole un bel gelato…”, ha concluso.





