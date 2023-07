Carolyn Smith, nuovo messaggio sul tumore “Non è stato il miglior periodo della mia vita”/ “Non mollo mai…”

Carolyn Smith torna a parlare del tumore

Carolyn Smith torna a parlare del tumore contro cui continua a combattere con forza e coraggio. La giudice di Ballando con le stelle ha sempre raccontato la sua lotta sui social lanciando messaggi importanti sulla prevenzione e su quanto sia importante combattere con tutte le proprie forze. Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, la Smith, tuttavia, non nasconde di aver affrontato un periodo particolare. Carolyn, infatti, è stata lontana dai social per concentrarsi su se stessa e sulla propria vita. Dopo aver ritrovato la grinta e la forza che l’hanno sempre contraddistinta, la Smith ha così deciso di tornare sui social.

ERNESTINO MICHIELOTTO, CHI È IL MARITO DI CAROLYN SMITH/ "Litighiamo ma siamo sempre insieme"

Carolyn ha così pubblicato un brevissimo video registrato in ospedale prima di sottoporsi alla terapia accompagnando il tutto da un lungo post con cui racconta ciò che ha provato nelle ultime settimane.

Le parole di Carolyn Smith

“Buongiorno. È un po’ di tempo che non posto mio spa day per il semplice motivo…”, ha iniziato a raccontare Smith. “Non mi sentivo di farlo perché non è stato il miglior periodo della mia vita. Avevo bisogno di tempo con me stessa e ragionare un po’, riflettere tanto delle fragilità mie. A volte deve toccare il fondo per rilanciarsi e ripartire con nuove idee e nuovo energia. Come sapete io non mollo mai, anche se mi passava per la mente troppe volte”. Con queste parole Carolyn Smith è tornata su Instagram rassicurando i fan sulla propria salute.

CAROLYN SMITH E LA MALATTIA/ "La ricaduta è stata devastante, ho avuto momenti di cedimento"

Poi ha aggiunto: “Ma per fortuna non ho ascoltato quelle voci interno di me. Era la stanchezza che mi parlava. Durante l’estate prendo tempo per me, per stare a casa per mangiare bene, esercizi giornalieri, quality time con la mia famiglia. Ancora 2 viaggi di lavoro da fare, uno a Parigi e l’altro a Londra… poi Padova (casa) e Roma per la chemio. Voi cosa fate di bello per l’estate? VVB! Buona giornata”.

LEGGI ANCHE:

ERNESTINO MICHIELOTTO, MARITO CAROLYN SMITH/ "Mi è vicino ma ha terrore di malattia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA