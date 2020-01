Carolyn Smith/ Video “Basta bullismo! Ho deciso, è arrivato il momento di…”

Carolyn Smith, celebre volto della giuria del programma televisivo di Rai Uno “Ballando con le Stelle”, attraverso il proprio profilo Instagram è tornata a parlare ai suoi follower. Solitamente, l’esperta di ballo britannica ricorre ai social network per comunicare aggiornamenti in merito alle proprie condizioni di salute e alla sua battaglia quotidiana con il cancro, ma questa volta è andata oltre. Seppur mediante un filmato registrato presso una stanza d’ospedale, la donna ha voluto condannare e bollare come “ignobile” il bullismo, piaga da sempre presente nella società contemporanea e che, negli ultimi anni, sfruttando spesso e volentieri gli ambienti virtuali, si è fatta strada, mietendo vittime che, talvolta, non hanno retto psicologicamente, giungendo all’adozione di decisioni davvero drastiche. Così, Carolyn Smith ha voluto accendere i riflettori sull’argomento, esordendo nel suo post con un incipit ad effetto. “Chi tace acconsente… questo è il mio parere personale. Tanti di voi mi scrivono ‘lascia stare’ e lo so che voi me lo scrivete per il mio bene, affinché io non ci stia male. E vi ringrazio davvero, ma sto male se non dico qualcosa…”.

CAROLYN SMITH: “È ARRIVATO IL MOMENTO DI FARLO…”

A margine del suo video, di poco inferiore ai 10 minuti di durata, Carolyn Smith ha pubblicato un testo significativo: “Finché in pochi mi scrivono c@zz@t* e offese pazienza, perché il 99,9% di voi scrive cose meravigliose e mi dà una forza per andare avanti con la mia battaglia oncologica (a voi grazie dal cuore). Ci sono persone (il restante 0,01%), però, che scrivono male: cattiverie e frasi insensibili. Io voglio pensare che lo facciano incoscientemente, che non abbiano pensato minimamente alle conseguenze e al fatto che le parole possono danneggiare psicologicamente qualcuno”. Questo è un aspetto fondamentale: i più giovani (ma non solo), in passato sono arrivati a togliersi la vita proprio perché soffocati dal bullismo. Carolyn Smith non rimane insensibile a quest’aspetto: “Finché arrivano a me, nessun problema: io leggo, ma rispondo anche per difendere le persone che sono più fragili di me, che hanno la voce ma hanno paura di usarla, perché la loro situazione non è delle migliori in questo momento. Io per tutta la mia vita ho dovuto difendermi dai bulli, gente semplicemente insicura di se stessa, che forse ha vissuto insieme ad altri bulli e non sa che ci sono altri modi migliori per comunicare. Non vado tanto oltre in questo momento… Pian piano faccio altri video e cerchiamo insieme di fare smettere questi bulli che disturbano la nostra vita”. Infine, un suggerimento: “Possiamo cambiare la situazione educando noi stessi meglio in prima battuta, e, successivamente, anche loro. Impariamo come e cosa possiamo fare. Ma la cosa sicura è… Facciamolo insieme. Come fanno i bulli. Noi, però con dolcezza e con un buon sorriso sul viso! L’arma più disarmante che esista!”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA