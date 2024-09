Sta per tornare la nuova edizione di Ballando con le Stelle 2024 e tra i giudici, probabilmente, ci sarà anche Carolyn Smith. Anche se la giuria non è stata ancora confermata, squadra che vince non si cambia! Per questo, pare ormai certo che Milly Carlucci sceglierà di nuovo i suoi affezionati Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Durante l’ultima puntata di Bella Ma’ condotta da Pierluigi Diaco, la coreografa Carolyn Smith ha parlato del difficile male che l’ha colpita ormai qualche anno fa, un tumore dal quale sta ancora cercando di guarire.

Durante la trasmissione ha confessato di aver molta paura di rivangare i vecchi momenti bui, e di astenersi dal parlarne sui social a causa dei vari commenti che ha ricevuto nell’ultimo periodo. In effetti nell’ultimo periodo, Carolyn Smith ha ammesso di essere stata criticata per il fatto di aver condiviso la sua malattia sui social. In effetti i leoni da tastiera non aspettano altro che giudicare anche in momenti così delicati nella vita di una persona. “È importante che certe cose rimangano private, che non vengano condivise sui social” le ha risposto Pierluigi Diaco durante la trasmissione.

Durante la puntata di Bella Ma’, Carolyn Smith ha voluto dire la sua su Luca Giurato, giornalista e storico gaffeur scomparso per un infarto mercoledì 11 settembre. “Grande personaggio umano” ha spiegato la coreografa e giudice di Ballando con le Stelle. Faceva ridere le persone non in modo brutto. Tutti quanti assieme”. Carolyn Smith ha espresso poi il suo dispiacere per la morte di Luca Giurato: “Mi dispiace tantissimo. Sono rimasta male alla notizia. Grande bagaglio culturale che ha lasciato alla gente”.

Alla fine, davanti a Pierluigi Diaco ha voluto parlare della sua carriera, ricordando la sua lunga vita nel mondo della danza. Carolyn Smith ha studiato sempre tanto e ancora oggi ricorda i suoi risultati migliori ottenuti in quel di Torino. Proprio lì ha provato per la prima volta sulla sua pelle l’affetto e il calore del pubblico che ancora oggi la accompagna in tutte le avventure a Ballando con le Stelle insieme a Milly Carlucci.