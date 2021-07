Carramba! Che sorpresa, Raffaella Carrà in replica su Rai 1/ “Un omaggio all’artista”

La scorsa settimana, subito dopo la terribile notizia della morte di Raffaella Carrà, Rai1 ha deciso di riproporre in prima serata Carramba! Che sorpresa, uno dei programmi più riusciti e celebre, nonché amati, della conduttrice e showgirl. Di fronte al buon risultato stabilito dalla puntata del 5 luglio, riproposta ben 26 anni dopo il suo esordio, Rai1 ha deciso di riprovarci e proporre nuovamente il programma condotto dalla Carrà in prima serata. Ecco perché questa sera, 13 luglio, alle 21.25, la Carrà torna in onda con le emozioni, le storie e le sorprese del suo amatissimo show. Un ricordo che sicuramente il pubblico accoglierà con piacere e affetto. All’appuntamento di questa sera potrebbero quindi seguirne degli altri, occasione per rivivere quella stagione televisiva della Carrà di grandissimo successo.

“Un omaggio all’artista “più amata dagli italiani”. – si legge sul comunicato con il quale Rai 1 annuncia il ritorno in Tv dello show condotto da Raffaella Carrà – Su Rai1 da martedì 13 luglio, alle 21.25, si riavvolge il nastro per rivedere in azione, dagli studi televisivi Auditorium di Roma, la grande Raffaella Carrà in uno dei programmi del sabato sera di maggior successo: “Carramba che sorpresa”, con le storie, le emozioni, le sorprese tra gente comune e personaggi famosi della celebre trasmissione. Un viaggio che è durato molti anni ed è entrato per sempre nei cuori e nella memoria collettiva, aprendo le porte ad un genere televisivo che ancora ci accompagna.” Non ci resta che immergerci nelle immagini che Rai1 è pronta a riproporci della grande conduttrice scomparsa.

