Raffaella Carrà, Carràmba! Che sorpresa: sigla e ospiti/ Un cult degli anni Novanta

Carràmba! Che sorpresa rappresenta uno dei maggiori successi televisivi di Raffaella Carrà, icona della musica e della televisione italiana scomparsa oggi all’età di 78 anni. La Rai la ricorda mandando in onda proprio questo programma, un varietà/reality ricco di storie ad alta densità emotiva e sentimentale che vedono al centro la gente comune. Carràmba si compone di diversi segmenti dedicati agli incontri tra persone che non si frequentano da tempo. Molti di questi coinvolgono la stessa Carrà oppure diversi ospiti incaricati di fare da mediatori del ricongiungimento, come per esempio Antonello Venditti, Alessandro Del Piero, Zucchero, Gianni Morandi, Andrea Bocelli, Virna Lisi e Renato Zero, che vedremo anche stasera. La regia è affidata a Sergio Japino.

La prima stagione di Carràmba! Che sorpresa andò in onda nel 1995, segnando il ritorno della conduttrice sulla scena televisiva italiana dopo quasi quattro anni trascorsi in Spagna. Le nove puntate raccolsero davanti al teleschermo dai 9,5 agli 11,7 milioni di spettatori, con uno share pari a circa il 40%. La sigla iniziale (Carràmba! Che sorpresa), utilizzata anche nelle edizioni del ’96/’97 e del ’97/’98, comprendeva un montaggio di alcuni dei momenti migliori della puntata precedente. Subito dopo la sigla, Raffaella dava ancora spazio alla musica riproponendo alcune delle sue canzoni più famose. A parte i numerosi momenti di spettacolo, però, i veri protagonisti erano erano gli ospiti, oltre ai partecipanti ‘fissi’ Gianfranco D’Angelo, comico, e Giorgio Comaschi, che ricopriva il ruolo di inviato. I ricongiungimenti familiari venivano introdotti dalla frase-cult “… perché dopo tanti anni, (nome persona) È QUI!!!”, esclamata puntualmente da Raffaella. Il termine ‘carràmba’, presente nel titolo, deriva invece dall’esclamazione spagnola ‘¡ay, caramba!’, utilizzata appunto per descrivere il proprio stupore o la propria meraviglia.

