Cars 2/ Video, su Rai 2 il film d’animazione della Pixar Animation (oggi, 4 febbraio)

Cars 2 va in onda oggi, martedì 4 febbraio, a partire dalle ore 23.10 su Rai 2. Il film è stato realizzato nel 2011 negli Stati Uniti e prodotto dalla Pixar Animation Studios, con la distribuzione in Italia curata da Walt Disney Studios Motion Pictures. Il titolo è tratto dalla sceneggiatura di Ben Queen, col montaggio di Stephen Schaffer e le musiche di Michael Giacchino. Del soggetto si sono invece occupati Dan Fogelman, John Lasseter e Brad Lewis, con questi ultimi due hanno lavorato anche alla regia del prodotto. Lasseter ha trovato il successo grazie a Toy Story – Il mondo dei giocattoli, A Bug’s Life – Megaminimondo, Toy Story 2 – Woody e Buzz alla riscossa e Cars – Motori ruggenti. Lewis, invece, ha collaborato alla realizzazione de Gli incredibili e come produttore di Ratatouille. Il team di doppiatori in lingua originale racchiude attori del calibro di Owen Wilson, Larry the Cable Guy e John Turturro. Tra i doppiatori italiani, vanno invece segnalati Massimiliano Manfredi, Marco Messeri, Dario Penne, Paola Cortellesi, Alessandro Siani e Alex Zanardi, con camei di Sabrina Ferilli, Tiberio Timperi, Gianfranco Mazzoni, Ivan Capelli e Lewis Hamilton.

Cars 2, la trama del film

La trama di Cars 2 si apre con la presenza dell’agente segreto Finn, che deve contrastare i loschi traffici del professor Zundapp. Nel frattempo, l’auto da corsa Saetta McQueen e il suo fido carro attrezzi Cricchetto devono prendere parte al primo Gran Premio e affrontare tre gare totali per vincere il titolo iridato. Il principale avversario di Saetta è Francesco Bernoulli, un personaggio molto arrogante. Tuttavia, tutti saranno alle prese con un complotto messo in atto per sabotare il carburante ecologico Allinol, distribuito a tutte le vetture in gara per motivi pubblicitari. Un gruppo di criminali, i Catorci, hanno così l’obiettivo di continuare a fare soldi con il petrolio. Finn e la sua collega Holly coinvolgono casualmente Cricchetto in una sorta di intrigo internazionale, scambiandolo per un agente sotto copertura. Nel frattempo, Carl Attrezzi viene costretto ad intraprendere un lungo e pericoloso inseguimento tra Europa e Giappone, mentre nel frattempo Saetta continua a correre nei vari Gran Premi. Dopo numerosi colpi di scena, Cricchetto riesce a smascherare il complotto e viene nominato baronetto dalla Regina d’Inghilterra.

Il trailer di Cars 2





© RIPRODUZIONE RISERVATA